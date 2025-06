Guerreiros do Sol: conheça atores cearenses da novela do Globoplay

Novela que estreou em junho deste ano no Globoplay, 'Guerreiros do Sol' tem três cearenses no elenco da trama. Saiba quem são

Estreou no dia 11 deste mês a novela "Guerreiros do Sol", produção da Globoplay escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, que conta a história do Cangaço no Brasil sob a perspectiva feminina do movimento. O Ceará tem representatividade na trama com três atores de destaque: Mateus Honori, Fátima Macêdo e Lucas Galvino.

Conhecido por obras como “Bem vinda a Quixeramobim”, “O Cangaceiro do Futuro” e “Cabeça de Nêgo”, o cearense Mateus Honori faz parte da novela “Guerreiros do Sol”.

O Vida&Arte conversou com exclusividade com os três atores e conta sobre seus papeis em "Guerreiros do Sol" e seus planos além das novelas.

A novela se passa entre as décadas de 1920 e 1930, no sertão, no Sertão, e é inspirada na vida de Maria Bonita, Lampião e outros cangaceiros que fizeram história na época. O Globoplay já lançou os 10 primeiros episódios em sua plataforma, que estreia cinco novos capítulos semanalmente às quartas-feiras.

“O que me fascina na teledramaturgia é o poder de penetração que elas têm na sociedade. Temas importantíssimos que a gente consegue discutir nas novelas . Eu ouvi muito na Globo que quem assiste algo no cinema assiste porque quer. A novela não, a novela invade a casa das pessoas, tem todo um compromisso a mais”, disserta o ator.

Na história, Mateus é “Lucinho”, um humilde coiteiro do bando dos cangaceiros e amigo do protagonista Josué (Thomás Aquino) . Ao se aproximar da personagem Rosa (Isadora Cruz), Lucinho vira informante e trava embate contra o vilão Arduino (Irandhir Santos) .

“A novela da TV aberta tem um papel maior do que entretenimento, é educação. Eu acho que é insubstituível . As novelas brasileiras, as narrativas que foram contadas nesse tempo todo foram fundamentais para a formação do nosso povo, para a nossa cultura e a nossa história. Ela foi costurada pela pela sétima arte”, afirma o artista.

Assim como aconteceu com “Todas As Flores”, a obra “Guerreiros do Sol” foi feita para estrear na Globoplay antes da TV aberta, uma nova estratégia da Rede Globo de produção e divulgação de seus produtos. Para Mateus, produzir novelas diretamente para streamings não muda o impacto social e nem cultural da teledramaturgia.

Guerreiros do Sol: história da personagem de Fátima Macêdo

Formada em Dança e em Teatro em Fortaleza, Fátima Macedo é uma das cearenses estreantes da Rede Globo. Premiada como melhor atriz pelo curta “Multidões”, de Camila Vieira, e melhor atriz coadjuvante no longa "A Praia do Fim do Mundo" de Petrus Cariry, em “Guerreiros do Sol”, ela faz uma personagem religiosa, com princípios muito rígidos e que é casada com militares (os “macacos”, como eram chamados pelos cangaceiros). Sobre o nome da mulher que interpreta, uma coincidência: Fátima.

A atriz destaca, em entrevista ao Vida&Arte, que a trama possui uma importante mudança de perspectiva para as tradicionais situações já contadas sobre o Cangaço. “Nesse caso, como é uma ficção, a história é contada pelo olhar feminino e coloca as mulheres como as maiores protagonistas, revelando a força feminina como uma potência de liderança e poder”, explica.

Para ela, o “novo olhar” da novela pode vir como uma forma de empoderamento feminino: “Acredito que a arte inspira a vida e vice-versa, uma novela que acentua o feminino dentro desse tipo de trama, pode causar uma repercussão de empoderamento, inspirando outras mulheres a fortalecer seu poder pessoal. A mulher sertaneja, nordestina, brasileira pode sentir um pouco dessa reparação histórica e se empoderar ainda mais”.