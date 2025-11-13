O grande erro de Família é Tudo que foi corrigido em Três Graças

Atual novela da faixa "das nove" corrige o erro de antiga novela "das sete", com destaque para personagem de Arlete Salles / Crédito: Victor Pollak/Globo/Divulgação - Manoella/Globo/Divulgação

Assistindo à nova novela de Aguinaldo Silva, “Três Graças”, percebi estar mais feliz que o convencional assistindo ao núcleo da vilã Arminda. O motivo, no entanto, não era a antagonista — apesar de Grazi Massafera estar muito bem no papel -, mas sim pela personagem de Arlete Salles, a “Dona Josefa”. Confira | Três Graças emplaca bons personagens, mas não garante audiência

Mesmo colocada na trama como uma velhinha que sofre de demência, Josefa é ardilosa e entende como ninguém tudo que acontece ao seu redor: desde a vida sexual da cuidadora Gerluce (Sophie Charlotte) até os amantes e planos criminosos da filha Arminda (Grazi). É ao redor da personagem de Arlete Salles que a trama do seu núcleo se desenrola. Além de divertido de assisti-la em fuga da própria casa e literalmente fingindo uma crise de demência, é ela a chave-mestra para que a mocinha Gerluce caminhe na trama. Relembre | Três Graças: novela faz o bom e bem feito, mas com uma pimentinha Arlete Salles em ‘Família é Tudo’ A boa fase de Arlete na atual novela “das nove” é novidade quando pensada no seu último trabalho da teledramaturgia. Em 2024, a atriz foi escalada como protagonista de “Família é Tudo”, novela de Daniel Ortiz, que inicialmente se chamaria “A Vovó Sumiu”.

Apesar do título diferente, a vovó (Arlete) realmente sumiu. Na trama, a atriz interpretava as gêmeas Frida e Catarina, sendo a primeira vítima de um acidente de barco logo nos primeiro episódios da trama. A irmã sobrevivente era cruel e tratava os seus quatro sobrinhos-netos com rivalidade pela herança de família. Ao longo da trama, vimos a irmã boa retornar e conviver com as trambicagens de Catarina para prejudicar seus herdeiros. Mas isso pouco importa. Relacionado | Família é Tudo: saiba tudo sobre a nova novela das 19 horas

