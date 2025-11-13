O grande erro de Família é Tudo que foi corrigido em Três Graças

O grande erro de Família é Tudo que foi corrigido em Três GraçasAtual novela da faixa "das nove" corrige o erro de antiga novela "das sete", com destaque para personagem de Arlete Salles
Assistindo à nova novela de Aguinaldo Silva, “Três Graças”, percebi estar mais feliz que o convencional assistindo ao núcleo da vilã Arminda. O motivo, no entanto, não era a antagonista — apesar de Grazi Massafera estar muito bem no papel -, mas sim pela personagem de Arlete Salles, a “Dona Josefa”.
Confira | Três Graças emplaca bons personagens, mas não garante audiência
Mesmo colocada na trama como uma velhinha que sofre de demência, Josefa é ardilosa e entende como ninguém tudo que acontece ao seu redor: desde a vida sexual da cuidadora Gerluce (Sophie Charlotte) até os amantes e planos criminosos da filha Arminda (Grazi).
É ao redor da personagem de Arlete Salles que a trama do seu núcleo se desenrola. Além de divertido de assisti-la em fuga da própria casa e literalmente fingindo uma crise de demência, é ela a chave-mestra para que a mocinha Gerluce caminhe na trama.
Relembre | Três Graças: novela faz o bom e bem feito, mas com uma pimentinha
Arlete Salles em ‘Família é Tudo’
A boa fase de Arlete na atual novela “das nove” é novidade quando pensada no seu último trabalho da teledramaturgia. Em 2024, a atriz foi escalada como protagonista de “Família é Tudo”, novela de Daniel Ortiz, que inicialmente se chamaria “A Vovó Sumiu”.
Apesar do título diferente, a vovó (Arlete) realmente sumiu. Na trama, a atriz interpretava as gêmeas Frida e Catarina, sendo a primeira vítima de um acidente de barco logo nos primeiro episódios da trama. A irmã sobrevivente era cruel e tratava os seus quatro sobrinhos-netos com rivalidade pela herança de família.
Ao longo da trama, vimos a irmã boa retornar e conviver com as trambicagens de Catarina para prejudicar seus herdeiros. Mas isso pouco importa.
Relacionado | Família é Tudo: saiba tudo sobre a nova novela das 19 horas
O que realmente chamava a atenção dos telespectadores era que, mesmo com duas personagens, Arlete Salles passava dezenas de capítulos fora da história. Alguns chegaram a cogitar que a artista estivesse afastada por problemas pessoais, mas a mesma até debochou da situação compartilhando críticas dos telespectadores nas suas redes sociais.
Não que seja um crime imperdoável afastar uma personagem da história principal, mas, era no mínimo questionável que a melhor atriz do elenco fosse a escolhida para tal. “Família é Tudo” foi considerada uma tragédia por personagens sem graças e atuações ruins, mas Arlete não participou dessa conta porque… sumiu.
Ainda bem que atualmente podemos vê-la em destaque na TV novamente, relembrando ao público seu trabalho primoroso.
Para mais notícias e críticas sobre novelas, clique aquiDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente