Que horas começa BBB 26 hoje? Saiba onde assistir ao vivo e hora

Que horas começa o BBB 26 hoje? Saiba onde assistir ao vivo e horárioReality estreia nesta segunda-feira, 12, promete novidades e mantém tradição; saiba horários, plataformas e como não perder nenhum detalhe da casa
A espera acabou: o Big Brother Brasil 26 começa nesta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, e o público já pode se preparar para acompanhar mais uma temporada da casa mais vigiada do país.
Provas, formações de Paredão, festas, alianças, estratégias e muitas tretas prometem marcar a nova edição do reality.
Para quem não quer perder nenhum detalhe da trajetória dos participantes, há diferentes formas de acompanhar o programa, tanto na TV aberta quanto no streaming.
A seguir, confira onde assistir ao BBB 26 ao vivo e como ficar por dentro de tudo o que acontece no jogo.
Horário de exibição do BBB 26 na TV Globo
O BBB 26 será exibido todos os dias da semana na TV Globo. De segunda a sábado, o programa vai ao ar logo após a novela "Três Graças", por volta das 22h25min.
Já aos domingos, a exibição acontece na sequência do Fantástico, mantendo a tradição das temporadas anteriores.
Essa programação garante ao público um resumo diário dos principais acontecimentos da casa, incluindo provas, festas, conflitos e decisões que impactam diretamente o andamento do jogo.
BBB 26 ao vivo com acesso 24 horas
Além da TV aberta, o Globoplay é o principal destino para quem deseja acompanhar o BBB 26 em tempo real.
A plataforma oferece, com exclusividade para assinantes, 24 horas por dia de transmissão ao vivo diretamente da casa, permitindo que o público acompanhe cada movimento dos participantes.
Ao todo, são 12 sinais simultâneos, incluindo o famoso mosaico e a câmera que acompanha o Líder, deixando os fãs ainda mais atentos às estratégias e conversas decisivas do jogo.
BBB 26: o que assistir sem assinatura do Globoplay
Mesmo quem não é assinante do Globoplay também consegue acompanhar parte do BBB 26. A plataforma disponibiliza a íntegra do programa exibido na TV Globo, além de trechos curtos, edições anteriores do Click BBB, lives e os programas completos do Bate-Papo BBB e do Big Day.
O público ainda poderá assistir a títulos do catálogo do Globoplay que integram o Momento Pipoca, além dos filmes exibidos na Sessão Globoplay na programação da TV Globo.
Após a exibição do episódio diário na TV Globo, o Multishow entra ao vivo com os últimos acontecimentos da casa.
A programação traz comentários e imagens extras, sendo mais uma opção para quem quer continuar ligado no jogo e não perder nenhuma movimentação dos brothers e sisters.