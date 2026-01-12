Que horas começa BBB 26 hoje? Saiba onde assistir ao vivo e hora

BBB 26 terá três grupos de participantes — Pipoca, Camarote e Veteranos —, que poderão ser substituídos por votação do público / Crédito: Reprodução/Instagram @bbb

A espera acabou: o Big Brother Brasil 26 começa nesta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, e o público já pode se preparar para acompanhar mais uma temporada da casa mais vigiada do país. Provas, formações de Paredão, festas, alianças, estratégias e muitas tretas prometem marcar a nova edição do reality.

Para quem não quer perder nenhum detalhe da trajetória dos participantes, há diferentes formas de acompanhar o programa, tanto na TV aberta quanto no streaming. A seguir, confira onde assistir ao BBB 26 ao vivo e como ficar por dentro de tudo o que acontece no jogo. Horário de exibição do BBB 26 na TV Globo O BBB 26 será exibido todos os dias da semana na TV Globo. De segunda a sábado, o programa vai ao ar logo após a novela "Três Graças", por volta das 22h25min. Já aos domingos, a exibição acontece na sequência do Fantástico, mantendo a tradição das temporadas anteriores.

Essa programação garante ao público um resumo diário dos principais acontecimentos da casa, incluindo provas, festas, conflitos e decisões que impactam diretamente o andamento do jogo. BBB 26 ao vivo com acesso 24 horas Além da TV aberta, o Globoplay é o principal destino para quem deseja acompanhar o BBB 26 em tempo real.

A plataforma oferece, com exclusividade para assinantes, 24 horas por dia de transmissão ao vivo diretamente da casa, permitindo que o público acompanhe cada movimento dos participantes. Ao todo, são 12 sinais simultâneos, incluindo o famoso mosaico e a câmera que acompanha o Líder, deixando os fãs ainda mais atentos às estratégias e conversas decisivas do jogo.