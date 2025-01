Fora da TV Globo, Boninho deve seguir com novo Reality para o SBT

Após 40 anos na TV Globo, Boninho deve produzir a versão brasileira do reality 'Casa dos Vilões' no SBT

Inicialmente ele deve ir para o SBT, onde trabalhará novos formatos, como o polêmico reality House of Villains (Casa dos Vilões, em inglês).

A partir de 1º de janeiro, J. B. Oliveira, mais conhecido como Boninho , estará livre para assinar contrato com outras emissoras, após 40 anos na Globo.

Entretanto, ao assinar e aceitar a carta, Boninho não poderia trabalhar em projetos parecidos com os da Globo em outras emissoras, conforme o contrato.

O termo faz referência a um bônus milionário dado a profissionais com mais de 20 anos na empresa. A recompensa é ofertada como reconhecimento aos serviços prestados.

As informações compartilhadas pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, também alegam que em setembro, quando Boninho deixou a rede Globo , ele rejeitou a chamada “Love Letter” .

Novos trabalhos no SBT

Assim, optou por receber apenas a rescisão que já era prevista. Atualmente ele conversa com a presidente da emissora, Daniela Beyruti, sobre dois projetos distintos.

Sendo um deles é um programa matinal, a ser comandado por Ana Furtado e que substituirá o “Chega Mais” na grade da emissora. O outro por sua vez é a versão brasileira de “House of Villains”

A produção fez bastante sucesso nos Estados Unidos com suas duas temporadas, em que reuniu os vilões de outros reality como Rupaul's Drag Race, Survivor, The Bachelor e The Apprentice.