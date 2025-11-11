Narcisa detona Boninho: ‘É um péssimo pai para minha filha’No programa "De Frente com Blogueirinha", Narcisa falou sobre a paternidade ausente de Boninho e mencionou a filha que vive longe dos holofotes
A influenciadora Narcisa Tamborindeguy, 59, voltou a movimentar a internet durante sua participação no programa “De Frente com Blogueirinha”, exibido na segunda-feira, 10.
Na ocasião, a socialite fez críticas ao ex-marido, José Bonifácio de Oliveira Júnior, o Boninho, ex-diretor da Globo, e citou a filha que os dois tiveram juntos, Marianna Tamborindeguy de Oliveira.
Casados de 1983 a 1986, Narcisa e Boninho tiveram Marianna, filha única do casal, que passou a ser procurada na mídia após os cortes virais das falas da mãe.
Durante a entrevista com Blogueirinha, Narcisa afirmou: “Ele é um péssimo pai, pai ausente, que não dá amor para ela. Ele só gosta da outra filha, da Isabella”, acrescentou Narcisa, em referência à filha caçula do apresentador, fruto do relacionamento com Ana Furtado.
Boninho ainda é pai de Pedro Oliveira, 30 anos, fruto de seu relacionamento com Kátia D’Ávila, com quem o ex-diretor da Globo foi casado entre 1995 e 1998.
Já Narcisa também é mãe de Catharina, nascida a partir do relacionamento dela com o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter.
Quem é Marianna Tamborindeguy, filha de Narcisa com Boninho
Formada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, a herdeira de 38 anos optou por viver uma vida discreta e afastada dos holofotes, diferindo do perfil dos pais.
Na carreira, Marianna se especializou em Clínica Psicanalítica pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ (IPUB/UFRJ) em 2012. Já em 2014, concluiu o mestrado em Psicologia Clínica na mesma instituição.
Hoje, Marianna atua na área e mantém a vida pessoal reservada, sem nenhuma conta ativa nas redes sociais. As raras aparições públicas que realiza são, quase sempre, registradas por terceiros.
A psicóloga também é autora do livro "Por uma negatividade necessária: trauma, repetição e pulsão de morte".
A obra, escrita em parceria com Monah Winograd, foi lançada em 2019 e contou com a presença tanto de Narcisa quanto de Boninho e sua atual mulher, a apresentadora Ana Furtado.
"Lançamento do livro da minha amada filha. Incrível, Mari! Que esse seja o primeiro de muitos livros lançados. Obrigada por compartilhar o seu amor e conhecimento. Orgulho da família", escreveu Furtado na ocasião.