Narcisa detona Boninho: ‘É um péssimo pai para minha filha’

No programa "De Frente com Blogueirinha", Narcisa falou sobre a paternidade ausente de Boninho e mencionou a filha que vive longe dos holofotes / Crédito: Instagram/Reprodução

A influenciadora Narcisa Tamborindeguy, 59, voltou a movimentar a internet durante sua participação no programa “De Frente com Blogueirinha”, exibido na segunda-feira, 10.

Na ocasião, a socialite fez críticas ao ex-marido, José Bonifácio de Oliveira Júnior, o Boninho, ex-diretor da Globo, e citou a filha que os dois tiveram juntos, Marianna Tamborindeguy de Oliveira.



Casados de 1983 a 1986, Narcisa e Boninho tiveram Marianna, filha única do casal, que passou a ser procurada na mídia após os cortes virais das falas da mãe.

Durante a entrevista com Blogueirinha, Narcisa afirmou: “Ele é um péssimo pai, pai ausente, que não dá amor para ela. Ele só gosta da outra filha, da Isabella”, acrescentou Narcisa, em referência à filha caçula do apresentador, fruto do relacionamento com Ana Furtado.

Boninho ainda é pai de Pedro Oliveira, 30 anos, fruto de seu relacionamento com Kátia D’Ávila, com quem o ex-diretor da Globo foi casado entre 1995 e 1998.

Já Narcisa também é mãe de Catharina, nascida a partir do relacionamento dela com o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter.

Hoje, Marianna atua na área e mantém a vida pessoal reservada, sem nenhuma conta ativa nas redes sociais. As raras aparições públicas que realiza são, quase sempre, registradas por terceiros. A psicóloga também é autora do livro "Por uma negatividade necessária: trauma, repetição e pulsão de morte".