Boninho deixa Globo após 40 anos e não estará no comando do BBB25

Filho do publicitário e também diretor de televisão Boni, Boninho seguiu os passos do pai e iniciou sua trajetória no audiovisual brasileiro em 1978, ao integrar a equipe da Rádio Excelsior FM.

“Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos de idade, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram”, escreveu.

Em seus 40 anos de carreira na emissora, o diretor se destacou ao comandar os projetos “ No Limite ”, “Superstar”, “Popstar”, “ The Voice Brasil ” e “The Voice Kids Brasil” . O reconhecimento nacional veio, principalmente, com o “Big Brother Brasil” (BBB), reality show que dirige desde a estreia.

Chegou à Globo na década de 1980, assumindo a direção de videoclipes, quadros televisivos e inúmeros programas exibidos na grade de programação dos canais da Rede Globo . Boninho foi um dos responsáveis pela criação do Multishow , canal por assinatura da Globo com foco na música.

Citando o apelido que ganhou dos espectadores por ser a figura que comanda grande parte dos programas da TV Globo, Boninho desabafou: “Nem sei como será o Big Boss sem vocês, mas estou empolgado para descobrir. Eu sigo espectador e torcedor.”



“Mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia. Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como, aliás, sempre foi nossa relação”, contou Boninho ao acrescentar que está “animado com as possibilidades que estão em meu futuro”.

Na declaração, o diretor também falou sobre a sua saída do comando do BBB e afirmou que não estará no reality do próximo ano: “Deixo meu amor no projeto para usarem no BBB 25, que vai ser lindo! Ah, meu BBB. Depois venho me despedir com calma”.