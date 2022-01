BBB 22: confira o signo de cada participante; horóscopo de câncer lidera

Câncer é o horóscopo mais presente na edição 22 do Big Brother Brasil, com quatro jogadores cancerianos; confira lista com o signo de cada participante do BBB 22

Com a estreia do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), as apostas sobre os participantes da casa mais vigiada do Brasil aumentaram. Para os amantes da astrologia, o signo de cada brother representa um fator importante a ser considerado. Nesta edição, o horóscopo de Câncer é o signo mais presente no reality, com quatro participantes cancerianos: Linn da Quebrada, Maria, Bárbara e Luciano. No entanto, em 21 edições, o signo que mais venceu o programa foi Sagitário, com Juliette sendo a última vencedora sagitariana.

Confira abaixo os signos dos 20 participantes do BBB 22, divididos entre os grupos Camarote e Pipoca:

Camarote BBB 22: qual signo de cada participante



Pipoca BBB 22: qual signo de cada participante



