Pedro Scooby no BBB 22: relembre carreira e polêmicas do surfista

Confirmado nesta sexta como Camarote do BBB 22, o surfista Pedro Scooby é conhecido por enfrentar ondas gigantes e por ter se relacionado com famosas como Luana Piovani e Anitta; saiba mais

Pedro Scooby, confirmado hoje, sexta-feira, 14, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil (BBB 22), é um surfista brasileiro que já teve seu nome vinculado para além do mundo esportivo. Ex-marido da atriz Luana Piovani e ex-namorado da cantora Anitta, o atleta já protagonizou diversas polêmicas de cunho amoroso, além de não ser um novato no universo dos realities. Relembre abaixo um pouco da trajetória do surfista antes de seu confinamento na casa mais vigiada do Brasil:

Pedro Scooby no BBB 22: surfista profissional desde os 11 anos

Pedro Henrique Vianna, mais conhecido como Pedro Scooby, é um surfista brasileiro de 33 anos que iniciou sua carreira no esporte radical aquático aos 11 anos de idade. Considerado um prodígio na área, Scooby é um dos principais e mais respeitados surfistas de ondas grandes do mundo, conquistando diversos prêmios ao longo de sua trajetória no surf.

Em 2017, durante uma competição de ondas enormes, Scooby sofreu um acidente enquanto surfava em Nazaré, em Portugal. No entanto, com a ajuda do ex-BBB Lucas Chumbo, ele conseguiu escapar do acidente sem ferimentos graves.

Pedro Scooby no BBB 22: reality não é uma novidade

O Big Brother Brasil é o segundo reality show em que o surfista participa. Em 2017, ele integrou a lista de participantes da primeira edição do Exathlon Brasil, exibido pela Rede Bandeirantes. O reality de resistência, gravado na Republica Dominicana, exigia que os competidores enfrentassem situações e provas com alto desgaste físico e psicológico para disputar imunidade e alojamento, por exemplo. Scooby terminou o programa em segundo lugar.

Pedro Scooby no BBB 22: relacionamento conturbado com a ex-mulher Luana Piovani

Pedro Scooby e Luana Piovani tiveram um longo relacionamento. Juntos desde 2011, oficializaram a união em 2013, e em seguida tiveram três filhos: Dom, Liz e Bem. No entanto, em 2019, o matrimônio chegou ao fim, e foi a partir desse momento que o ex-casal começou a protagonizar, nas redes sociais, diversas brigas em relação à criação dos filhos.

Em 2020, o valor da pensão paga pelo surfista veio a público. "Espero que tudo se resolva logo e a gente fique bem. Triste. Nunca quis levar essa história para a internet e as pessoas como juízes julgarem. Quem me conhece sabe como sou como pai e que eu nunca ia querer o mal dos meus filhos", desabafou Scooby.

Após o anúncio do surfista como um dos representantes do camarote do BBB 22, Luana Piovani, postou um vídeo em seu Instagram dizendo que não sabia que o pai de seus três filhos estaria na edição do reality deste ano. Na gravação, a ex-mulher de Scooby afirma que só soube da notícia ao receber uma ligação do colunista Léo Dias. "Oi? Eu não recebi essa notícia. Confesso que estou preferindo acreditar no Pedro. Vou até marcar o Pedro aqui (nas redes). Ele teria me dito, né?", disse.

Pedro Scooby no BBB 22: ex-namorado da Anitta e novo affair

O surfista também teve um breve relacionamento com a cantora Anitta em 2019. Pouco duradouro, o romance chegou ao fim em apenas a 3 meses, terminando no mesmo ano. Após o término, Scooby não perdeu tempo e assumiu em suas redes sociais um novo namoro, dessa vez com a modelo brasileira Cíntia Dicker, de 32 anos, ex angel da Victoria's Secret. Os dois estão juntos até hoje, e são sempre vistos em viagens e se divertindo com os filhos do surfista. A própria Piovani aprova o novo relacionamento do ex.

