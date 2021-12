Signo de Capricórnio: tudo o que você precisa saber sobre os capricornianos

Confira as principais características dos capricornianos e sua compatibilidade amorosa com outros signos. Capricórnio é o décimo signo do zodíaco, pertencente ao elemento terra

Capricórnio é o décimo signo do zodíaco, pertencente ao elemento terra e regido pelo planeta Saturno, o que faz com que os capricornianos sejam discretos e sábios. As pessoas do signo de Capricórnio nascem entre os dias 22 de dezembro (22/12) e 21 de janeiro (21/01). Saiba mais sobre a origem da nomenclatura de Capricornianos e sua relação com os deuses gregos.

Signo de Capricórnio: características

Quem tem o signo de Capricórnio em posição marcante no mapa astral de nascimento, costuma ser discreto, sábio e detesta chamar atenção. Os nativos desse signo costumam enganar pela aparência, com traços de frieza surpreendem quando vistos de forma mais intima, onde revelam um lado totalmente doce e carinhoso. Também costumam desenvolvem desde cedo uma maturidade que surpreende a todos.

Os nativos desse signo tendem a ser pessoas possuem uma mente sóbria, concentrada e lógica. Uma das principais características da personalidade de Capricórnio é que falam pouco, num estilo bem objetivo. No zodíaco são conhecidos como os avarentos, e valorizam cada centavo de suas finanças. Confira mais características positivas e negativas do signo de Capricórnio.



Signo de Capricórnio: no amor

Capricornianos não gostam de amores momentâneos e demoram para se entregar por completo, pois meticulosos e irão avaliar muito bem suas opções antes de se comprometer de cabeça em um relacionamento. Primeiramente, avaliam realmente vale a pena se envolver e se a aposta é “segura”. Porém, ao se apaixonar se dedicam totalmente e provavelmente desejarão algo duradouro. No momento da conquista, capricornianos costumam tomar a iniciativa e serem diretos. Por serem teimosos e controladores, em algumas situações podem querer tomar o controle do relacionamento para si, ditando ordens, inventando regras e cobrando em excesso.

Capricórnio combina com qual signo?

Capricórnio com Capricórnio

O casal de capricornianos pode dar certo pois os dois pensam de forma parecida e buscam as mesmas coisas. No entanto, a timidez, seriedade e pessimismo de capricórnio pode ser duplicada nessa relação, gerando um desequilíbrio. Mesmo com essa problemática, o relacionamento pode fluir de forma natural e harmônica.

Capricórnio com Leão

Essa combinação é boa. Mesmo com diferença em suas personalidades, ambos se complementam. Pessoas do signo de leão são extrovertidas e carismáticas, bem diferentes dos capricornianos, muito tímidos. Porém, essa característica dos capricornianos é totalmente positiva para o leonino que sempre busca ser o centro das atenções.

Capricórnio com Virgem

Esse casal possui uma sintonia invejável pelos outros signos do zodíaco. Com os mesmos objetivos, os nativos desses dois signos são ambiciosos, metódicos, responsáveis e muito preocupados com a estabilidade futura. Porém, ambos sentem dificuldades em demonstrar sentimentos, sendo esse o ponto negativo a ser trabalhado em conjunto.

Capricórnio com Touro

Essa combinação é muito boa devido aos objetivos em comum - tradição, família, estabilidade e durabilidade. Ambos se complementam, pois Touro entende a importância do afeto e do contato físico, algo que é difícil para quem é de Capricórnio, pois ele sente grande dificuldade em demonstrar ou falar sobre seus sentimentos.

Capricórnio: sorte do signo

Cores: preto, marrom e cinza.

preto, marrom e cinza. Flores: hera, violeta e orquídea.

hera, violeta e orquídea. Pedras: safira, turmalina negra e ônix.





