Luana Piovani fala sobre Pedro Scooby no BBB: "mulheres segurando a onda"

Em entrevista à colunista Nina Lemos, do Uol, Luana Piovani fala sobre participação do ex-marido, Pedro Scooby, no Big Brother Brasil 2022

Desde que Pedro Scooby estava sendo cotado para entrar no Big Brother Brasil 2022, o nome de Luana Piovani começou a ser citado entre os internautas. A atriz e produtora de teatro, que também é ex-mulher do novo participante do reality show, permaneceu nos assuntos mais comentados do Twitter durante a estreia do programa.

“Eu me divirto demais. Esse povo é muito engraçado. Estou achando hilário. Tem meme em que estou pulando o muro do 'BBB' vestida de Carminha, batendo na porta da Globo. Eu vejo todos e me divirto muito”, diz à colunista Nina Lemos, do portal “Uol”.

Apesar disso, a artista se preocupou quando soube que o ex-marido estaria no BBB 22, porque divide a guarda de seus três filhos, Bem, Dom e Liz. “O que tirou meu sono foi antes, quando soube que ele ia participar e fiquei sem saber como seria o esquema com meus filhos”, recorda.

Mas ela explicou que o ex tinha planejado a situação. “Quando eu fui entender qual o esquema que ele estava arrumando para não estar com as crianças por um mês, já que eu já tinha planejado vir para o Brasil trabalhar e era o mês dele ficar com elas. Quando soube que, com minha assessoria, tinha um esquema com tudo muito bem organizado, fiquei tranquila”, afirma.

De acordo com a atriz, os filhos também ficarão sob os cuidados de Cíntia, atual esposa de Pedro Scooby. “Ele foi sabendo que podia ficar de boa porque o rojão estava comigo e com a Cíntia. Na hora que entendi o esquema fiquei muito mais tranquila porque não preciso nem te dizer: nós, mulheres, damos de dez a zero nos homens! Meus filhos sendo cuidados por mulheres nunca vão chegar atrasados em nada. Fico muito mais calma”, ressalta.



Segundo a artista, Pedro Scooby já é o grande vencedor da edição. "Isso porque ele tem duas mulheres segurando a onda dele, né, meu amor? Ele tem a Luana, que é a ex, e a Cíntia, que é a atual. Se ele não é o vencedor, não sei quem é. O Pedro tem duas mulheres que vão cuidar das demandas dele muito melhor do que ele cuidaria".

