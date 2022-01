O BBB 22 estreou nesta segunda-feira, 17, e o perfil dos participantes do BBB 22 já começou a ser analisado pelos telespectadores. Vote na enquete e escolha quem deve ser o primeiro eliminado do reality

O Big Brother Brasil (BBB 22) estreou na noite desta segunda-feira, 17, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. Ao todo, apenas 17 participantes dos 20 totais adentraram pela porta da casa mais vigiada do Brasil. Três brothers testaram positivo para a Covid-19, sendo assim, só começarão o jogo na quinta-feira, 20.

Integrando dois grupos - o Pipoca, formado por anônimos, e o Camarote, com famosos -, o perfil de cada participante do BBB 22 já começou a ser analisado pelos telespectadores que, desde já, apontam quais brothers devem ou não permanecer na disputa pelo R$ 1,5 milhão.

Em parcial da enquete O POVO sobre quem não deve ganhar o reality, a sister Naiara Azevedo aparece com 37% das intenções de voto, em seguida vem a Jade Picon com 11% e logo depois Vinicius com 7%. Tiago Abravanel e Arthur Aguiar empataram com 6% de votos cada. Em meio às torcidas e desafetos, O POVO quer saber: quem deve ser o primeiro eliminado do reality?



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquete BBB 22: quem deve ser o primeiro eliminado do reality show?

BBB 22: quem deve ser o primeiro eliminado? Naiara Azevedo Maria Tiago Abravanel Linn da Quebrada Douglas Silva Brunna Gonçalves Pedro Scooby Jade Picon Arthur Aguiar Lucas Vinicius Eslovênia Eliezer Paulo André Natália Jessilane Rodrigo Bárbara Heck Luciano Laís Caldas Created with





Sobre o assunto BBB 22: Naiara Azevedo causa má impressão entre brothers e internautas

"Boleto pago": Boninho repercute piada de Vinicius sobre Tadeu Schmidt

BBB22: Internautas levantam campanha para eliminar bolsonaristas do programa

BBB 22: que horas começa o programa?

De acordo com a programação da TV Globo, o BBB 22 está previsto para estrear na noite desta segunda-feira, (17/01), a partir das 22h25min (horário de Brasília). O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação. Confira os horários divulgados pela TV Globo para o BBB 22:

Segunda-feira: a partir das 22h45min (horário de Brasília)

Terça-feira: a partir das 22h35min (horário de Brasília

Quarta-feira: a partir das 22h40min (horário de Brasília)

Quinta-feira: a partir das 22h20min (horário de Brasília)

Sexta-feira: a partir das 22h45min (horário de Brasília)

Sábado: horário ainda não divulgado

Domingo: horário ainda não divulgado

BBB 22: onde assistir ao programa?

O BBB 22 será transmitido de segunda à sexta, a partir das 22 horas (horário de Brasília) na TV Globo, com transmissão aberta na televisão brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, nos horários citados anteriormente.

Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 22: conheça os participantes confirmados

Os fãs do reality Big Brother Brasil (BBB 22) conheceram na última sexta-feira, 14 de janeiro (14/01), os nomes dos participantes da nova edição do programa da TV Globo. Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Confira a lista dos participantes confirmados:

BBB 22: como votar na enquete oficial do Gshow



Passo 1 – Login na conta Globo

Para votar em uma enquete do Gshow é necessário ter uma Conta Globo, que pode ser criada a partir de perfis já existentes do Facebook ou do Google. Se já tem uma conta Globo, pode pular para o "Passo 2". Se ainda não tem, saiba como criar:

Clique aqui para acessar a área de login da Conta Globo e selecione a opção "Cadastre-se", abaixo do botão "Entrar";

Na página seguinte, é necessário inserir dados como nome completo e data de nascimento;

Um e-mail válido e existente deve ser fornecido, pois a Conta Globo só funcionará devidamente após uma verificação na caixa de entrada;

Após preencher o formulário, realizar a verificação de segurança clicando em "Sou humano" e concordar com os termos do serviço, basta clicar no botão "Cadastrar";

Em seguida, acesse a caixa de entrada do e-mail inserido e clique no principal link da mensagem enviada pelo remetente "Conta Globo";

Pronto! Feito isso, sua Conta Globo está criada e verificada. Por meio dela é possível ter acesso a diversos serviços oferecidos pela empresa, dentre eles as enquetes.

Passo 2 – Votação

Após realizar login em sua Conta Globo, acontece a votação propriamente dita. Seguindo o passo a passo abaixo, é possível votar quantas vezes quiser.

Acesse o site do Gshow ou a página da enquete que preferir;

Para votar, basta selecionar o item que preferir e confirmar a verificação de segurança clicando em "Sou humano";

Em seguida, o site irá apresentar duas opções: votar novamente ou ver o resultado parcial da enquete.

BBB: confira a retrospectiva

>> BBB: relembre os vencedores das 21 edições do reality

>> BBB: relembre todas as expulsões do reality show

>> BBB: três nordestinos já venceram o reality show; relembre quem são

>> BBB: como estão os seis cearenses que já participaram do reality

>> BBB: relembre em vídeo os 4 maiores barracos da última edição do reality

>> BBB: mais da metade dos ganhadores são do Sudeste; veja lista completa

>> BBB: top 10 das maiores rejeições do reality show; confira lista

Tags