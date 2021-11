Signo de Câncer: tudo o que você precisa saber sobre os cancerianos

Confira as principais características dos cancerianos e sua compatibilidade amorosa com outros signos. Câncer é o quarto signo do zodíaco, pertencente ao elemento água

Câncer é o quarto signo do zodíaco, pertencente ao elemento água e regido pela Lua, o que influencia os cancerianos a serem emotivos e cheios de fases. As pessoas do signo de Câncer nascem entre os dias 21 de junho (21/06) e 21 de julho (21/07).

Características do signo de Câncer

Quem tem o signo de Câncer em posição marcante no mapa astral de nascimento, possui uma personalidade sensível, dócil, gentil e amorosa. Porém, o que dita seu humor é a lua, de acordo com suas fases. Os cancerianos também costumam ser apegados e devido a isto podem ser bastante resistentes às mudanças.

Os nativos desse signo tendem a ser bastante exagerados em algumas situações, o que pode irritar pessoas mais racionais ou práticas. Apesar de possuir um coração bondoso, acaba se apegando ao passado e guardando mágoas. Intuitivo, consegue captar de longe as intenções das pessoas que o cercam, por isso, pode ser um pouco desconfiado e arredio.

Signo de Câncer no amor

Cancerianos são românticos, sensíveis e bastante exigentes. Quando estão em uma relação costumam se entregar por completo e exigem do seu parceiro a mesma dedicação e intensidade. Podem ser ciumentos e até manipuladores devido ao medo de serem abandonados. Às vezes esse tipo de comportamento assusta a pessoa com que está se envolvendo, que acaba desistindo da relação. Apesar disso, são protetores e gostam de cuidar do outro.

Câncer combina com qual signo?

Câncer com Câncer

Nessa relação haverá muita afinidade e interesses em comum. O amor aos filhos, à natureza, a necessidade de uma casa confortável e ampla ajudam a estreitar e confirmar a relação por anos a fio. Porém, o casal deve impor limites em opiniões de familiares sobre o relacionamento, pois, não raramente, a família de ambos tenta interferir em suas decisões.

Câncer com Libra

Na vida a dois entre esses signos será repleta de amor e lealdade. Algumas vezes costumam esconder sentimentos com medo de magoar o outro, porém o diálogo será necessário para manter uma relação saudável e duradoura, pois é preciso que expressem o que sentem, para que não existam equívocos.

Câncer com Touro

A combinação é uma das melhores para quem pensa em casar, já que os dois buscam aconchego e alimentam um amor à família. Porém, o ciúme excessivo pode adoecer a relação. Sempre devem evitar rotinas, e tentar sempre manter o amor e carinho mesmo em meio a desavenças.

Câncer com Leão

Metas iguais constrói a boa relação desse casal. Ambos buscar um parceiro em que possam confiar, que seja leal, sincero e carinhoso. Câncer admira o brilho de Leão, que se derrete com a sensibilidade canceriana. Falta de afinidade não será uma queixa no relacionamento. Além do amor são grandes companheiros também na vida profissional ou como amigos fiéis.

Câncer: sorte do signo

Cores: branco e prata

Flores: jasmim, lírio branco e rosa branca

Pedras: pérola, pedra da lua, opala, madeira petrificada e quartzo fumê

