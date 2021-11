Signo de Touro: tudo o que você precisa saber sobre os taurinos

Confira as principais características dos taurinos e sua compatibilidade amorosa com outros signos. Touro é o segundo signo do zodíaco, pertencente ao elemento terra

Touro é o segundo signo do zodíaco, pertencente ao elemento terra e regido pelo planeta Vênus, o que faz com que os taurinos admirarem a beleza das coisas e possuam uma boa sensibilidade artística. As pessoas do signo de Touro nascem entre os dias 21 de abril (21/04) e 20 de maio (20/05). Saiba mais sobre a origem da nomenclatura de Touro e sua relação com os deuses gregos.

Signo de Touro: características

Quem tem o signo de Touro em posição marcante no mapa astral de nascimento, possui uma personalidade calma, carinhosa e tranquila. Devido a isto, as pessoas desse signo não costumam se irritar com facilidade, porém quando se estressam a raiva é intensa. O taurino também possui uma tendência natural para acumular bens materiais, além de um ótimo senso de organização financeira, o que pode despertar possessividade e materialismos excessivos.

Os nativos desse signo também podem apresentar certas dificuldades com mudanças e uma certa lentidão para agir. Isso faz parte do senso de segurança da personalidade de touro, que costuma ser estratégico em cada passo. Generosidade, preocupação com as pessoas a sua volta, objetividade, sensibilidade artística e bom gosto compõe as características dos taurinos. Confira mais características positivas e negativas do signo de Touro.

Signo de Touro: no amor

Taurinos quando se apaixonam não poupam carinhos. Além disso, este é um signo muito sensual, que gosta de beijar, tocar e abraçar - e receber tudo isto em troca também! Na relação costumam agradar seu parceiro com presentes e surpresas românticas. Caso não se sintam completamente apaixonados, tendem a ser cuidadosos. A possessividade e sentimento de dominância precisam ser controlados.

Signo de Touro combina com qual signo?

Touro com Touro

Afinidade é o que não irá faltar entre eles. Porém, é preciso ter cuidado para que o relacionamento não se torne rotineiro e o casal venha a se acomodar. Pelo menos uma das partes deve fugir da função da segurança, trazendo mais adrenalina no dia-a-dia.

Touro com Libra

Ambos os signos possuem a mesma vibração, e durante a relação podem descobrir afinidades artísticas. Os parceiros pensam do mesmo modo e fogem de conflitos. Os dois signos valorizam o casamento e, por isso, não terão dificuldades em colocar a relação acima dos probleminhas cotidianos.

Touro com Câncer

A combinação entre esses signos pode criar uma harmonia em todas as áreas da vida. Ambos são caseiros, afetivos e leais, sabem se cuidar e possuem os mesmos interesses e estilo de vida, procurando sempre tranquilidade e segurança a dois. Essa é uma ótima combinação para quem busca um relacionamento duradouro.

Touro com Escorpião

Signos opostos mas com uma atração incrível, por serem signos sexuais. Mas será necessário conversar sobre finanças, e entrar em comum acordo, pois podem lidar com o dinheiro de formas diferentes. Apesar de alguns momentos de crise, a relação pode ir se fundamentando com o tempo e se tornando cada vez melhor.

Signo de Touro: a sorte do signo

Cores: Verde e rosa

Verde e rosa Flores: rosa cor-de-rosa, lírio e amor-perfeito.

rosa cor-de-rosa, lírio e amor-perfeito. Pedras: quartzo rosa, esmeralda, malaquita e rodocrosita.

