Signo de Peixes: tudo o que você precisa saber sobre os piscianos

Confira as principais características dos piscianos e sua compatibilidade amorosa com outros signos. Peixes é o décimo segundo signo do zodíaco, pertencente ao elemento água

Peixes é o décimo segundo signo do zodíaco, pertencente ao elemento água e regido pelo planeta Netuno, o que faz com que os piscianos sejam sensíveis e compassivos. As pessoas do signo de Peixes nascem entre os dias 20 de fevereiro (20/02) e 20 de março (20/03). Saiba mais sobre a origem da nomenclatura de Peixes e sua relação com os deuses gregos.

Signo de Peixes: as características

Quem tem o signo de Peixes em posição marcante no mapa astral de nascimento costuma ter uma ótima intuição e compreensão. Para nativos deste signo, meia palavra basta. Muito empáticos, não ultrapassam os limites do julgamento - observam as causas que motivaram os diferentes comportamentos, distinguindo as partes do todo.

Os nativos desse signo tendem a ser pessoas que exalam compaixão. Como são dotados de sensibilidade para compreender os problemas dos outros e as dificuldades coletivas, podem chegar a se compadecer realmente quando sentem que o outro está sofrendo e precisando de amparo. Confira mais características positivas e negativas do signo de Peixes.



Signo de Peixes: no amor

Piscianos no amor entregam tudo de si, sabendo sempre agradar e criar um clima de romance, mesmo nos mais efêmeros relacionamentos. Pouco exigente, o nativo desse signo não faz críticas, muito menos cobranças. Sua maior especialidade é ir se adaptando às vontades alheias, tendo prazer nisso. Se deixa inundar pelo amor sem restrições e é muito preocupado em satisfazer os mínimos desejos do outro. O seu tipo ideal são pessoas frágeis, carentes, que precisam de ajuda e amparo afetivo.

Peixes combina com qual signo?

Peixes com Peixes

O casal de piscianos tem a possibilidade de dar muito certo ou muito errado, variando de acordo como ambos lidarão com suas características em comum. Ambos são sonhadores e conectados a mundos sutis. O problema começa a acontecer quando a rotina aparece. Porém, se tiverem maturidade resolverão esse impasse a base de um bom diálogo. Doçura, sensualidade, amor, romantismo, afeto, carência de ambas as partes, farão o relacionamento durar.

Peixes com Virgem

Essa combinação é bastante interessante, já que se complementam. Virgem signo de terra, simples e ligado à rotina e ao trabalho, preocupado com detalhes e minúcias de tudo o que se encontra ao redor e peixes, signo complexo, aquático e imprevisível, instável e sensível às maiores sutilezas da vida. A princípio, tantas divergências podem assustar, mas com bom senso e muita sensibilidade essa dupla pode se complementar, pois um tem muito o que aprender com o outro.

Peixes com Escorpião

Esse casal é uma ótima mistura, já que os dois são signos de água e vibram na mesma sintonia. O interesse pela vida além da matéria será um ponto em comum entre esses dois sensíveis e misteriosos signos.Escorpião é intenso e Peixes consegue entender a profundidade de sua intensidade, já que carrega em si a profundidade dos oceanos. O amor e a paixão serão outra forte marca entre os dois.

Peixes com Capricórnio

Essa combinação pode se tornar muito interessante se o amor for grande. Enquanto capricórnio é seguro, estável, realista e realizador, peixes é instável, idealista, inseguro e absolutamente avesso às lutas e disputas materiais. Peixes, com sua delicadeza e sensibilidade pode conseguir alcançar o mundo emocional e sensibilidade do capricorniano. Um casal interessante onde cada um pode com o tempo ensinar muito ao outro.

Signo de Peixes: sorte

Cores: verde-água, verde-claro e azul-celeste

verde-água, verde-claro e azul-celeste Flores: flor de lótus, hibisco e violeta

flor de lótus, hibisco e violeta Pedras: ametista, água-marinha e turquesa

