Signo de Libra: tudo o que você precisa saber sobre os librianos

Confira as principais características dos librianos e sua compatibilidade amorosa com outros signos. Libra é o sétimo signo do zodíaco, pertencente ao elemento ar

Libra é o sétimo signo do zodíaco, pertencente ao elemento ar e regido pelo planeta Vênus, o que faz com que os librianos tenham uma tendência natural em admirar a beleza das coisas. As pessoas do signo de Libra nascem entre os dias 23 de setembro (23/09) e 22 de outubro (22/10). Saiba mais sobre a origem da nomenclatura de Libra e sua relação com os deuses gregos.

Características do signo de Libra

Quem tem o signo de Libra em posição marcante no mapa astral de nascimento, costuma ser bastante empático, simpático, elegante e está sempre preocupado com as pessoas a sua volta, não suportando a ideia de ser injusto ou de magoar alguém. Naturalmente direcionados para as relações com outras pessoas, librianas e librianos podem ter um grande talento para solucionar conflitos, porém, a preocupação em racionalizar os dois lados de uma questão pode gerar situações de dúvida.

Os nativos desse signo tendem a ser considerados indecisos, já que pensa muito antes de tomar um decisão. Prefere analisar cuidadosamente todos os lados da questão e não correr o risco de cometer uma injustiça. Gostam de receber elogios ou ser reconhecidos de vez em quando. O companheirismo também pode ser uma característica marcante. Confira mais características positivas e negativas do signo de Libra.



Signo de Libra no amor

Librianos acreditam e investem nas relações. O signo de Libra possui tendência a acreditar na construção de um casamento duradouro e em grandes parcerias para a vida. Libra é um signo que procura conjugar, dividir, cooperar e acredita que o sentido da vida é obtido através dos relacionamentos. Sensível e compreensivo, a pessoa de Libra faz de tudo pra não brigar e manter a harmonia da relação. Não é de demonstrar ciúmes, mas deseja ser respeitado e admirado.

Libra combina com qual signo?

Libra com Libra

O casal de librianos consegue se entender e possui metas semelhantes. Porém, para alcançar suas metas, um dos dois deverá tomar a iniciativa, caso contrário, seus planos não sairão do papel. Evitar comparações com outros casais ajudará a evitar conflitos e desgaste na relação. Seu cotidiano, no entanto, será rodeado de muito amor, carinho e respeito.

Libra com Áries

Essa combinação é a atração dos opostos. É uma relação desafiadora, mas na prática vemos que se completam e a atração tende a ser duradoura. Um parceiro aprende com o outro. Áries quer dominar o relacionamento, mas acaba se encantando pela docilidade de Libra, que precisa evitar a tendência a se anular. Apesar das diferenças, o relacionamento ajuda no amadurecimento de ambos.

Libra com Touro

Essa combinação beira a perfeição. Os dois signos são regidos por Vênus, planeta do amor e se encontram no gosto pelas artes, na busca de uma vida confortável e tranquila. Sintonia é o que não falta. Ambos presam pelo bem estar um do outro e evitam brigas, procurando sempre resolver seus problemas a base do diálogo.

Libra com Câncer

Essa é uma outra combinação que tem tudo para dar certo, já que ambos valorizam os laços duradouros, a construção de uma família em que todos se gostem, se entrosem e se respeitem. Pra evitar desavenças é necessário que não escondam sentimentos por medo de magoar o parceiro. Essa é uma relação de longo prazo.

Libra: sorte do signo

Cores: azul e rosa

Flores: prímula e hortênsia

Pedras: lápis lázuli, quartzo azul, topázio azul, turmalina rosa, água marina, turquesa e quartzo rosa

