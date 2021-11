Signo de Virgem: tudo o que você precisa saber sobre os virginianos

Confira as principais características dos virginianos e sua compatibilidade amorosa com outros signos. Virgem é o sexto signo do zodíaco, pertencente ao elemento terra

Virgem é o sexto signo do zodíaco, pertencente ao elemento terra e regido pelo planeta Mercúrio, o que traz benefícios aos virginianos como a grande habilidade de receber e transmitir informações - são ótimos comunicadores. As pessoas do signo de Virgem nascem entre os dias 23 de agosto (23/08) e 22 de setembro (22/09). Saiba mais sobre a origem da nomenclatura de Virgem e sua relação com os deuses gregos.

Características do signo de Virgem

Quem tem o signo de Virgem em posição marcante no mapa astral de nascimento costuma ser bastante racional e cauteloso, gostando sempre de manter a estabilidade de ter seus pés fincados no chão, tateando o que é palpável e seguro. Naturalmente adeptos da praticidade, virginianas e virginianos podem melhorar sua autoestima se sentindo mais úteis e produtivos. Porém, o nível elevado de autocrítica pode levá-los a subestimar seus próprios talentos com certa facilidade.

Os nativos desse signo tendem a ser ótimos conselheiros e ouvintes, mas às vezes podem ser um tanto quanto crítico. Perfeccionista e auto exigente, procura ser sempre melhor em tudo o que faz. Os cuidados com a saúde e com a higiene pessoal podem ser também características fortes que mostram a consciência da importância em se cuidar para viver bem, porém, em casos menos maduros, tendem a se manifestar como mania de limpeza ou de organização.

São insistentes e apegados em ter a razão sobre as coisas, o que pode deixar as pessoas ao redor irritadas ou incomodadas com frequência. No entanto, são pessoas muito confiáveis e práticas. Quando se propõe a fazer algo, vão até o limite da entrega. Confira mais características positivas e negativas do signo de Virgem.



Signo de Virgem no amor

Virginianos não são os mais românticos do zodíaco, porém costumam surpreender já que são bastante dedicados e companheiros, o que lhes faz conseguir construir uma relação de longo prazo com base na confiança. Virgem também é o signo mais leal com quem ama de verdade, sempre se baseando na verdade e na maturidade. São atraídos pelo intelecto e gostam de quem lhes oferece estabilidade emocional. São do tipo “mais conservador” e muito apegados às próprias crenças, então é preciso entende-las e respeitá-las.

Virgem combina com qual signo?

Virgem com Virgem

O casal de virginianos funciona do mesmo modo, gosta das mesmas coisas, se respeita e se reconhece um no outro. Durante o relacionamento buscam não cair na rotina fazendo cursos que trarão crescimento intelectual para os dois. A relação pode fluir com os dois parceiros atentos para que ela se mantenha sempre viva e interessante.

Virgem com Capricórnio

Esse é um típico casal perfeito, que possui sintonia no modo de pensar e agir. A busca por uma relação sólida une os signos, embora Virgem possa ser mais agitado ou nervoso, acabam encontrando um ponto de equilíbrio que garante o sucesso do relacionamento. Essa combinação dá certo além do amor, gerando também boas amizades ou parcerias profissionais.

Virgem com Peixes

Essa combinação é a atração dos opostos. Porém, mesmo com todas as suas diferenças, a relação pode dar certo já que um parceiro oferece o que complementa o outro. Peixes traz paz e tranquilidade ao ansioso virginiano que ativa as ambições de Peixes fazendo com que ele se torne mais ativo e participante. Juntos, serão grandes parceiros e construirão uma vida rica em experiências de crescimento espiritual e intelectual.

Virgem com Libra

Essa é outra combinação oposta que tende a dar certo quando encontram um ponto de harmonia. Libra cobrará mais tempo para o romance e exigindo que Virgem se preocupe menos com trabalho e finanças. Devido a isto, Virgem acabará aceitando e conseguindo descobrir um estilo de vida menos estressante ao lado. Boas conversas e cumplicidade envolvem essa relação.

Virgem: sorte do signo

Cores: branco e amarelo

Flores: flores do campo, crisântemo, acácia,madressilva e frésia.

Pedras: ágata, amazonita, pedra da lua, ônix e turquesa.

