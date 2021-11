Signo de Escorpião: tudo o que você precisa saber sobre os escorpianos

Confira as principais características dos escorpianos e sua compatibilidade amorosa com outros signos. Escorpião é o oitavo signo do zodíaco, pertencente ao elemento água

Escorpião é o oitavo signo do zodíaco, pertencente ao elemento água e regido pelo planeta Marte, o que faz com que os escorpianos sejam intensos e atraentes. As pessoas do signo de Escorpião nascem entre os dias 23 de outubro (23/10) e 21 de novembro (21/11). Saiba mais sobre a origem da nomenclatura de Escorpião e sua relação com os deuses gregos.

Características do signo de Escorpião

Quem tem o signo de Escorpião em posição marcante no mapa astral de nascimento costuma ter uma intuição muito forte. Geralmente orientados por suas emoções, escorpianos conseguem enxergar nas entrelinhas e identificar o que não foi dito. Devido a essa conexão sentimental, podem desenvolver comportamentos possessivos e obsessivos.

Os nativos desse signo tendem a ter força e capacidade de se reinventar, mesmo diante de situações desafiadoras. A intensidade escorpiana nasce principalmente da consciência da finitude das coisas, o que se manifesta também em uma imensa generosidade com as pessoas que ama. Sua memória, no entanto, costuma nunca falhar, sendo assim, não esquecem o que lhe fizeram, de bom ou de mal, o que pode revelar seu lado vingativo. Confira mais características positivas e negativas do signo de Escorpião.



Signo de Escorpião no amor

Escorpianos não economizam quando o assunto é amor - nesse quesito alimentam paixões intensas. Pessoas desse signo gostam de relações densas e que tenham muita entrega, em todos os sentidos. Sedutores e sensuais, os escorpianos sabem usar bem essas armas na hora da conquista. O ar misterioso e envolvente dos nativos faz com que muitas pessoas percam a cabeça e fiquem completamente apaixonados. No entanto, quando se sentem traídos e decepcionados, além de guardar mágoas, podem ser extremamente frios e decididos em partir para outra relação.

Escorpião combina com qual signo?

Escorpião com Escorpião

O casal de escorpianos possui muitas semelhantes, desde a intensidade ao ciúme excessivo. Devido a isto, é necessário evitar ao máximo que esse sentimento fique entre os dois. Companheiros e fidelidade são características marcantes desse relacionamento. Com um bom diálogo, os atritos que venham ocorrer podem ser resolvidos.

Escorpião com Touro

Essa combinação possui muita atração e sensualidade. Se entregam inteiramente pela paixão que um tem pelo outro e gostam de demonstrar afeto na mesma proporção. No entanto, a teimosia excessiva de ambos pode prejudicar a relação, já que nenhum abre mão de está certo na situação.

Escorpião com Câncer

Esse casal tem tudo para dar certo. A pessoa de Câncer adora o mistério que os escorpianos têm. Além disso, o canceriano compreende muito bem o temperamento nervoso de Escorpião. Companheirismo e muita parceria farão com que a relação seja longa.

Escorpião com Virgem

Essa é uma outra combinação que tem tudo para dar certo, já que ambos valorizam os laços duradouros e se empenham para o relacionamento fluir da melhor forma possível. Algumas características especificas de Virgem agradam os escorpianos, como a estabilidade e compreensão que traz paz para Escorpião, que geralmente é esquentado e impulsivo.

Escorpião: sorte do signo

Cores: vermelho-escuro e preto

Flores: bromélia, amarílis, palma de santa rita, tulipa e peônia vermelha

Pedras: obsidiana negra, rubi, granada, esmeralda, obsidiana floco de neve, turmalina verde e água-marinha

