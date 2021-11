Signo de Aquário: tudo o que você precisa saber sobre os aquarianos

Confira as principais características dos aquarianos e sua compatibilidade amorosa com outros signos. Aquário é o décimo primeiro signo do zodíaco, pertencente ao elemento ar

Aquário é o décimo primeiro signo do zodíaco, pertencente ao elemento ar e regido pelo planeta Saturno, o que faz com que os aquarianos sejam discretos. As pessoas do signo de Aquário nascem entre os dias 22 de janeiro (22/01) e 19 de fevereiro (19/02). Saiba mais sobre a origem da nomenclatura de Aquário e sua relação com os deuses gregos.

Sobre o assunto Signo de Touro: tudo o que você precisa saber sobre os taurinos

Signo de Gêmeos: tudo o que você precisa saber sobre os geminianos

Signo de Virgem: tudo o que você precisa saber sobre os virginianos

Signo de Libra: tudo o que você precisa saber sobre os librianos

Signo de Escorpião: tudo o que você precisa saber sobre os escorpianos

Signo de Aquário: as características

Quem tem o signo de Aquário em posição marcante no mapa astral de nascimento, costuma buscar por busca por inovação e independência. Com criatividade sempre em alta, costumam ser bastante inventivas e direcionadas a solução de problemas. Questionador e radical, o aquariano em algumas situações pode discordar da maioria pelo simples fato de querer ser sempre diferente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os nativos desse signo tendem a ser pessoas que valorizam relações de amizade, sentimento advindo do forte senso de coletividade presente o signo. Em casos com pouca maturidade, essa relação aquariana com a coletividade pode se manifestar em posturas extremistas ou em personalidades rebeldes sem causa. Confira mais características positivas e negativas do signo de Aquário.



Signo de Aquário: no amor

Aquarianos no amor prezam pelas diferenças individuais e pela capacidade de ambos coexistirem sem dependências, ou seja, gostam da sensação de liberdade. Isso não quer dizer que são individualistas e sem sentimentos, eles apenas buscam por relações e pessoas que venham agregar. Nativos desse signo não exigem muito de seu parceiro, nem são inseguros, o que muitas vezes pode soar como desinteresse. Nem um pouco romântico, mantém bem os pés no chão e não acreditam em relações de conto de fadas. Pessoas do signo de Aquário são bem difíceis de conquistar.

Aquário combina com qual signo?

Aquário com Aquário

O casal de aquarianos combina por justamente terem os mesmos anseios de liberdade e espírito revolucionário. Dificuldades surgirão quando ambos tiverem que planejar coisas a nível mais concreto, porém terão de entrar em comum acordo e perceberão uma verdadeira sintonia. De maneira conjunta se tornarão um casal muito unido e cooperativo, encorajando sempre um ao outro em seus projetos pessoais, priorizando independência e respeito à personalidade de seu companheiro.

Aquário com Áries

Essa combinação possui muita compreensão envolvida, já que ambos possuem um idealismo parecido e compartilham da rebeldia em não se adequarem às expectativas dos outros. O aquariano ajuda o ariano em ser mais ágil. Já o ariano, com seu senso de humor e espontaneidade, pode quebrar um pouco a frieza do aquariano.

Aquário com Câncer

Esse casal, apesar das diferenças, pode funcionar. O caráter libertário e excêntrico de um aquariano pode encontrar seu complemento no refúgio e no calor que um canceriano pode proporcionar. Cuidado e muito afeto envolverão esse relacionamento.

Aquário com Peixes

Essa combinação é positiva. A energia revolucionária de Aquário pode elevar a relação de maneira muito positiva ao encontrar em Peixes um oceano de imaginação e misticismo. Muito respeito e compartilhamento de experiências farão com que essa relação seja muito agradável para ambos.

Signo de Aquário: sorte

Cores: azul

azul Flores: íris, copo de leite, orquídea e dália

íris, copo de leite, orquídea e dália Pedras: olho de gato, quartzo rutilado, opala, lápis lázuli e safira



Tags