Signo de Leão: tudo o que você precisa saber sobre os leoninos

Confira as principais características dos leoninos e sua compatibilidade amorosa com outros signos. Leão é o quinto signo do zodíaco, pertencente ao elemento fogo

Leão é o quinto signo do zodíaco, pertencente ao elemento fogo e regido pela Sol, o que influencia os leoninos a serem decididos. As pessoas do signo de Leão nascem entre os dias 22 de julho (22/07) e 22 de agosto (22/08). Saiba mais sobre a origem da nomenclatura de Câncer e sua relação com os deuses gregos.

Características do signo de Leão

Quem tem o signo de Leão em posição marcante no mapa astral de nascimento possui uma personalidade determinada, volátil e animada. Os leoninos sempre se tornam o centro das atenções fazendo com que aqueles que estão em sua presença se sintam tão especiais, que não querem dar atenção a nenhuma outra pessoa além dele. Magnéticas e extrovertidas, essas pessoas sabem entreter como ninguém.

Os nativos desse signo tendem a ser corajosos e muito amorosos, lutando sempre pelo que acreditam, ajudam e defendem as pessoas que amam. Entre seus pontos problemáticos temos o excesso de orgulho, a dificuldade em pedir desculpas, uma certa disposição para dramatizar seus sentimentos, a onipotência e inclusive um comportamento agressivo. Confira mais características positivas e negativas do signo de Leão.

Signo de Leão no amor

Leoninos são intensos, apaixonados e não fazem nada pela metade. Regidos puramente pelo coração, elas funcionam na base do tudo ou nada, especialmente no amor. Possessivos e dominadores, um nativo típico dificilmente fará uma cena de ciúmes, porque isto seria admitir que, em algum nível, ele é inferior a outra pessoa, que estaria chamando a atenção do seu objeto de amor. No entanto, isto não significa que não sejam pessoas ciumentas. Sexualmente, buscam sempre o prazer, porque ali reside outra oportunidade de reconhecimento.

Leão combina com qual signo?

Leão com Leão

Essa é uma combinação perfeita, onde a relação será repleta de sonhos e admiração. Mesmo com pequenas teimosias, o casal permanecerá unido e não terá sua relação desgastada ou prejudicada. Caso a união chegue ao matrimônio, ambos serão muito dedicados aos filhos e cuidarão da vida doméstica buscando evitar ao máximo a queda na rotina. Pequenos detalhes e muito carinho são essenciais para que a relação seja plena, duradoura e feliz.

Leão com Câncer

Nessa relação, afinidade e sentimento profundo não faltarão. Leão pode ser mais intenso e Câncer pode ser mais sensível, mas a combinação costuma dar muito certo e trazer alegrias ao casal. Receptividade faz parte das características desses signos. Então, ambos amarão receber os amigos em casa e evitarão turbulências. Pequenas dificuldades serão superadas com conversas e o desejo de construir uma família.

Leão com Áries

Admiração mútua e gostos semelhantes tornam esses signos ideais um para o outro. Áries é mais arrojado e Leão é mais estratégico. Em alguns momentos Áries pode parecer rude para Leão, que pode parecer cheio de pose para Áries. Mesmo diante a esses detalhes, a junção é uma das melhores para casamento, já que ambos signos carregam muita intensidade na relação.

Leão com Aquário

Esses são os famosos signos opostos que se atraem. Mesmo muito diferentes, acabam se complementando. Leão traz motivação para Aquário, que traz alegrias para Leão. É uma combinação muito boa também para negócios e amizades. No quesito organização financeira, Leão ajudará Aquário. enquanto Aquário ajudará Leão a se soltar e arriscar, com viagens e novos amigos.

Leão: sorte do signo

Cor: dourado

Flores: girassol, narciso e lírio amarelo

Pedras: pirita, âmbar, topázio imperial, crisoberilo e citrino

