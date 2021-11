Signo de Sagitário: tudo o que você precisa saber sobre os sagitarianos

Confira as principais características dos sagitarianos e sua compatibilidade amorosa com outros signos. Sagitário é o nono signo do zodíaco, pertencente ao elemento fogo

Sagitário é o nono signo do zodíaco, pertencente ao elemento fogo e regido pelo planeta Júpiter, o que faz com que os sagitarianos sejam independentes e livres. As pessoas do signo de Sagitário nascem entre os dias 22 de novembro (22/11) e 21 de dezembro (21/12). Saiba mais sobre a origem da nomenclatura de Sagitário e sua relação com os deuses gregos.

Signo de Sagitário: características

Quem tem o signo de Sagitário em posição marcante no mapa astral de nascimento, costuma ser muito falante, animado, divertido e otimista. Seus nativos são a prova de que se você mentalizar e pensar positivo, as coisas começam a andar. Eles não discordam dos planos do Universo e acreditam que tudo acontece por um motivo, e que sempre haverá uma solução para resolver cada problema.

Os nativos desse signo tendem a ser pessoas muito ligadas ao intelecto. Autoconfiante, acredita que a sorte está ao seu lado e acaba sempre atraindo as melhores energias para sua vida. Mesmo sabendo se divertir, nem sempre são extrovertidos, gostando sempre de manter os "pés no chão". Confira mais características positivas e negativas do signo de Sagitário.



Signo de Sagitário: o amor

Sagitarianos gostam da sensação de liberdade, o que acaba fazendo com que não se comprometam com muita facilidade. Porém, quando se apaixonam de verdade costumam ser diretos, e quando correspondidos, vão em frente como maior entusiasmo. No entanto, detestam cobranças e ciúmes exagerados e possessividade. O que atrai um nativo desse signo é o interior, já que se tivessem que escolher entre beleza e inteligência, iria preferir a segunda opção.

Sagitário combina com qual signo?

Sagitário com Sagitário

O casal de sagitarianos é o mais otimista e alegre do zodíaco. Como possuem a mesma personalidade, a relação é repleta de sinceridade, sensatez, desafios e objetivos futuros em comum. Porém, o casal deve buscar não cair na rotina, tentando sempre se reinventar e criar dinâmicas diferentes. Em tempos de crise, o diálogo é a melhor solução.

Sagitário com Leão

Essa combinação possui muita sintonia. Novas descobertas, desafios e vida social agitada fará parte do dia desse casal. Sagitário pode ser um signo companheiro e admirador, principalmente para os leoninos que estão ligados à autoimagem e gostam de admiração. Porém, devido ao ego e controle do leonino, o sagitariano pode sentir sua que sua liberdade está ameaçada. Sinceridade e diálogo garantirão uma boa relação.

Sagitário com Aquário

Esse casal tem tudo para dar certo, já que ambos buscam por liberdade e conhecimento diariamente. Por serem dois signos inteligentes, sabem manter o relacionamento de forma saudável. A positividade do aquariano é visto como ponto positivo pelo sagitariano. Porém, sua dificuldade em expor sentimentos pode ser um problema aos olhos do sagitariano.

Sagitariano com Peixes

Esse casal quando formado é um verdadeiro encontro de almas. Ambos os signos buscam sempre algo a mais em seu interior, como uma conexão com o que é espiritual. O relacionamento terá um lado expressivo e alegre vindo de Sagitário, e um lado sensível e sonhador de Peixes. É uma combinação que pode dar certo desde que um saiba dos limites do outro.

Signo de Sagitário: sorte

Cores: azul-escuro e púrpura.

azul-escuro e púrpura. Flores: hortênsia e agapanto.

hortênsia e agapanto. Pedras: ametista, sodalita, quartzo azul e azurita.

