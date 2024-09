A Fazenda 16: confira lista completa dos peões do reality da Record

Até agora, três nomes foram divulgados. Começando pela influenciadora digital Camila Moura , ex-mulher de Lucas Buda, participante do BBB 24. Durante a atração global, Camila conquistou seguidores nas redes sociais após aproximação de Buda com Pitel, também ex-BBB.

A sede do programa, em Itapecerica da Serra (SP), receberá novos elementos em sua decoração, remetendo a uma fazenda norte-americana. Os Estados Unidos também serão inspiração na hora das festas, que seguirão a temática de filmes icônicos na história do cinema.

Apresentadora e jornalista, Flor Fernandez foi a terceira participante anunciada para a Fazenda 16. A comunicadora participou por anos do Jogo dos Pontinhos do Programa Silvio Santos.

Na hora de garantir o prêmio milionário, valerá tudo, menos agressão física. “Mentir faz parte do jogo. Saber falar com o público do seu jogo é possível. Mas o que vale mesmo é carisma e uma coisa muito importante é a pessoa querer competir pelos R$ 2 milhões ”, revelou.

Sobre os participantes, o diretor os caracterizou como um “elenco explosivo” e garantiu que a primeira semana conseguirá eliminar as “plantas” do reality. “A gente tem uma sequência de provas de apontamento que eles têm que falar e dar adjetivos aos outros”.

“Apesar de manter a estrutura original do local, inserimos mais cores — muitas cores. A sede está com uma nova proposta visual, com cara de fazenda do norte dos Estados Unidos”, explicou Rodrigo Carelli, diretor da atração durante coletiva de imprensa na terça-feira, 10.

No elenco do Paiol, o diretor-geral, Rodrigo Carelli, já destaca a presença de ex-participantes de outros realities, seis no total. No novo sistema de votação, o público poderá escolher os favoritos sem divisão entre homens e mulheres.

A Fazenda 2024: como será a primeira semana?

A promessa de uma “semana bombástica” inclui a apresentação dos peões na segunda-feira, 16, marcando a estreia oficial do reality. Em seguida, na terça-feira, 17, uma prova geral definirá quem participará da Prova do Fazendeiro, na quarta.

A programação continua na quinta-feira, com a escolha dos quatro peões do Paiol, e termina com uma festa na sexta e uma prova exclusiva dos paioleiros. Já no final de semana, o sábado reserva a seleção dos melhores momentos e antecede a dinâmica de indicações dos peões no domingo.