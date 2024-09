Retorno do 'Show do Milhão' supera audiência de 'Estrela da Casa'

O SBT voltou a liderar a audiência nas noites de domingo na televisão brasileira. Em nova atualização do Kantar Ibope, divulgada pelo Notícias da TV, a emissora de Silvio Santos (1930-2024) alcançou 7,8 pontos com o “Show do Milhão” no domingo, 15.

Programa de auditório popular na década de 2000, o jogo de perguntas e respostas retornou à programação do SBT, desta vez apresentado por Patrícia Abravanel, no início de setembro.