A Fazenda 15: Jaquelline é a grande vencedora da edição

O reality teve início no dia 18 de setembro, com 22 participantes disputando o grande prêmio. A 15ª edição do programa teve muitas brigas, confusões , desistência e até expulsão.

Jaquelline Grohalski foi a grande vencedora de A Fazenda 15 e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão com 56,17% dos votos. A grande final aconteceu nesta quinta-feira, 21, e foi disputada com André Gonçalves, Márcia Fu e WL Guimarães.

A Fazenda 15: Confira a trajetória da vencedora

Jaque virou alvo dos peões logo no início do reality e cometeu punição proposital na sede. E foi a finalista que causou mais punições, com cinco no total. Escapou de três Roças conquistando a Prova do Fazendeiro e chegou até a final.

A influenciadora foi afetada pelos principais acontecimentos da edição: a expulsão de Rachel Sheherazade e a desistência de Lucas Souza. Ela e Lucas viveram um romance no reality e a saída dele mexeu com os sentimentos dela.

E essa não foi a primeira participação dela em realities. Jaquelline participou do BBB18, sendo eliminada na segunda semana do programa; e já passou por outro reality da Record, “A Ilha”.

