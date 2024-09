Luana Targino em A Fazenda: quem é a ex-participante do 'De Férias com Ex'

Veja a seguir mais sobre a vida pessoal, carreira e curiosidades de Luana Targino Crédito: Reprodução/ Instagram; @luanatarginno

Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, Luana também esteve envolvida em diversas brigas e discussões com famosos. Conheça a seguir mais sobre a vida pessoal, a carreira e algumas das polêmicas da participante. Luana Targino em A Fazenda: participação no 'De Férias com o Ex' Luana já era conhecida em um nicho, com suas principais ligações no Nordeste, de onde é natural, mas sua fama se expandiu após sua entrada no De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP. Ela foi a terceira ex a entrar no programa, por conta de um antigo relacionamento com Lucas Albert. O momento mais marcante da participação de Luana foi o envolvimento com a MC Mirella.

Mirella, com quem Luana se envolveu, é uma ex-peoa. Outra participante que esteve tanto na Fazenda quanto no reality da MTV foi Bifão, com quem Targino protagonizou uma das maiores brigas da edição em que ambas dividiram os holofotes. Bifão e Luana protagonizaram uma briga marcada por troca de ofensas, palavrões e água jogada. Luana Targino em A Fazenda: confusões com famosos As discussões de Luana não se restringiram ao programa que participou inicialmente. Ela se envolveu em outras confusões com famosos fora das telas. A principal delas envolveu o cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone.

Em 2022, o cantor postou uma foto de Luana de biquíni, com a legenda “Tilaska, Tilápia e Tikebra”, algo que a influenciadora considerou extremamente ofensivo e misógino Ela usou suas redes sociais para repudiar o comentário do cantor, afirmando ser inadmissível que figuras públicas propaguem discursos machistas e tratem as mulheres como objetos. Outro ex-participante de A Fazenda que teve atritos com Luana foi Lucas Souza, que participou da edição de 2023 e desistiu de continuar no programa.

Sheherazade, Nego do Borel e mais: RELEMBRE expulsões em A Fazenda

A influenciadora acusou Lucas de ter armado um relacionamento falso com ela para tentar limpar sua imagem na mídia após o término com Jojo Todynho. Luana chegou a afirmar que o assessor de Lucas havia oferecido dinheiro para ela fingir um romance com ele, algo que recusou prontamente.