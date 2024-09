Fernando Presto em A Fazenda 2024: quem é o ex-MasterChef Brasil

Fernando Presto é um dos participantes confirmados para a 16ª edição de “A Fazenda”, que estreou nessa segunda-feira, 16. Natural de Mogi das Cruzes, em São Paulo, o ex participante do MasterChef agora busca o prêmio de R$ 2 milhões no programa da Record.

A Fazenda 16: CONFIRA lista completa dos peões do reality da Record



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após Presto entrar em confinamento, a equipe escreveu em suas redes sociais que o peão está “pronto para trazer o tempero que faltava e deixar essa edição ainda mais saborosa, com aquele toque cítrico que todo amante de reality e entretenimento ama”.