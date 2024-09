Vanessa Carvalho em A Fazenda 16: atriz foi no Casamento às Cegas; conheça

Atriz ficou conhecida por polêmica no reality da Netflix e com o ex-casal Key Alves e Gustavo Benedeti. Saiba mais sobre quem é Vanessa Carvalho

Crédito: Reprodução/Play Plus

Vanessa tem 33 anos e 440 mil seguidores no Instagram, onde compartilha sua rotina e vídeos de humor. Em 2023, foi indicada ao Prêmio iBest de Melhor Influencer de Humor.

Ficou conhecida por não casar com Tiago Chapola , seu par na segunda temporada do reality "Casamento às Cegas", da Netflix.

Em “Casamento às Cegas” , Carvalho estava noiva de Tiago Chapola, mesmo ele estando envolvido em um triângulo amoroso com outra participante. Os dois combinaram de “dizer sim” na cerimônia. Entretanto, no grande dia, Tiago disse não .

Como atriz, ela participou do programa A Praça é Nossa, do SBT.

O pai da influenciadora já havia afirmado que não concordava com a relação dos dois e se recusou a levá-la ao altar.

Vanessa foi consolada por Camila Queiroz, uma das apresentadoras do programa.

Ela também se envolveu em polêmica com outro casal, quando foi apontada como motivo da separação de Key Alves e Gustavo Benedeti, do BBB23. Vanessa relatou que foi perseguida pelos fãs do casal.