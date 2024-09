Fernanda Campos em A Fazenda: quem é a ex-amante de Neymar

Fernanda ficou conhecida após ter se envolvido com Neymar enquanto ele estava com Bruna Biancardi grávida. Veja quem é o participante de A Fazenda 16

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Fernanda Campos foi anunciada como participante do reality show rural A Fazenda . Ela ficou conhecida em 2023 após expor que teve um caso com Neymar enquanto Bruna Biancardi, namorada dele, estava grávida.

Fernanda divulgou uma troca de mensagens com Neymar na véspera do Dia dos Namorados, em 2023. Na época, ele mantinha um relacionamento sério com Bruna Biancardi e o casal esperava o nascimento da filha.

Com cerca de 1 milhão de seguidores no Instagram, a peoa também lançou um curso focado no uso da lei da atração. Além disso, ela costuma compartilhar conteúdos voltados para maquiagem e moda.

A influenciadora teria sido o motivo da separação dos dois, que se reconciliaram pouco depois. Fernanda usou o período para expor detalhes da situação e deixou subentendida uma possível gestação.

Ela teve sua rede social derrubada na época e alfinetou Neymar quando voltou. “Tô de volta. Conseguiu me deixar mais tempo fora do Insta do que dentro do quarto”, fazendo referência aos 40 minutos que teria passado com ele, segundo as mensagens divulgadas por ela.

Fernanda também teria sido paquerada por Yuri Lima

Fernanda Campos também usou as redes para expor investidas de Yuri Lima enquanto ainda estava com Iza e afirmou que ignorou como teria feito com Neymar se soubesse que ele estava em um relacionamento.