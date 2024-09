A Fazenda 2024: quando acaba o reality e novidades da edição

O reality show 'A Fazenda 16' estreia oficialmente na próxima segunda-feira, 16; veja novidades e tempo de permanência do programa Crédito: Divulgação: TV Record

O reality show “A Fazenda 16” estreia oficialmente na próxima segunda-feira, 16, e tem previsão de acabar em dezembro, pois o confinamento tem cerca de três meses de duração. No entanto, ainda não há informações do dia exato para a grande final. A Fazenda 16: VEJA tudo sobre o reality

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Fazenda 2024: veja onde assistir Com apresentação de Adriane Galisteu, o programa terá exibição na TV Record de segunda a sexta (após a novela Gênesis) e sábados e domingos (depois do Domingo Espetacular). Além da TV aberta, o aplicativo de streaming Play Plus fará a transmissão do programa ao vivo por 24 horas.

TV Record (aberta)

(aberta) Play Plus (app de streaming) A Fazenda 2024: confira novidades da 16° edição Com prêmio de R$ 2 milhões, a 16ª edição de A Fazenda contará com 24 participantes, o maior número de peões entre as 16 temporadas. No Paiol, uma espécie de peneira ou Casa de Vidro do "BBB", estarão oito pessoas, sem divisão exata de homens e mulheres. Dessas, duas são conhecidas na plataforma Kwai, e as demais possuem experiência de outros realities. Caberá ao público escolher quatro deles, podendo ser dois homens e duas mulheres, ou um homem e três mulheres, ou três homens e apenas uma mulher.