Gilson de Oliveira em A Fazenda: quem é o ex-affair de Gracyanne

Conheça a seguir mais sobre Gilson de Oliveira, participante de A Fazenda 16 Crédito: Reprodução/Instagram @gilsao.oficial

O personal trainer Gilson de Oliveira, conhecido como Gilsão, foi o segundo nome confirmado para a "A Fazenda 16". O peão já foi apontado como o motivo da separação de Belo após se envolver com Gracyanne Barbosa. A influenciadora revelou à coluna de Fábia Oliveira do Metrópoles que ficou surpresa com a participação de Gilson no reality e achou hipocrisia do personal, pois ele “se dizia avesso a aparecer”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja a seguir mais sobre mais a vida pessoal, carreira e curiosidades do participante.

A Fazenda 16: quem é Gilson de Oliveira? Gilson tem atualmente 39 anos e conta com 130 mil seguidores em seu Instagram, onde publica sua rotina de treinos e mensagens motivacionais. Ele se dedica ao trabalho de personal trainer na Barra da Tijuca, mas já praticou artes marciais no passado. Após o anúncio como novo integrante de A Fazenda 16, Gilson compartilhou seu interesse em se mostrar ao público: “Vocês já escutaram muito o meu nome, mas ainda não me conhecem por inteiro. Agora é oficial”, escreveu em seu perfil. Carreira no fisiculturismo de Gilson de Oliveira Além de atuar como personal, Gilson também construiu uma carreira no fisiculturismo. Ele participou e já ganhou várias competições, incluindo Total na categoria Men's Physique Hard, Estreantes 2024 e Mr. Ideal Braff/GBO 2024.