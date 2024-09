Gui Vieira em A Fazenda: quem é o ex-Chiquititas que viveu Binho

O ator e modelo Gui Vieira foi anunciado como participante do reality show rural "A Fazenda". Ele ficou conhecido por atuar como "Binho" na novela do SBT “Chiquititas”, mas iniciou a carreira na TV com uma breve atuação em "Carrossel".

Conheça a seguir mais sobre a vida pessoal, a carreira e algumas curiosidades do participante.

A Fazenda 2024: quem é Gui Vieira?

Gui Vieira completa 22 anos em outubro e nasceu em São Paulo. Após interpretar Binho no remake do SBT, o ator focou nos trabalhos de modelo e influenciador, mas sem deixar a atuação.