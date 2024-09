Larissa Tomásia em A Fazenda: conheça a ex-BBB que "jogou fake news"

Larissa Tomásia ficou conhecida após sua participação breve e marcante no BBB 22. Veja a seguir mais sobre a participante de A Fazenda 16

Participante da edição de 2022 do reality da TV Globo, Larissa ficou conhecida por entrar após o início do confinamento “usando fake news” como sua estratégia de jogo. Conheça a seguir mais sobre a vida pessoal, a carreira e algumas curiosidades do participante.

A peoa entrou em A Fazenda solteira após anunciar, em julho, o término de um relacionamento com o ex-BBB Plínio Simões, no qual conheceu no Carnaval de Salvador.

A Fazenda 16: Larissa Tomásia no BBB 22

Larissa entrou no Big Brother Brasil (BBB) pela “Casa de Vidro” junto a Gustavo Marsengo, após uma votação popular. Ela entrou na quarta semana do jogo, mas saiu pouco tempo depois, sendo a sexta eliminada com uma das maiores rejeições: 88,59%.