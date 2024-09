Raquel Brito em A Fazenda: quem é a irmã de Davi, campeão do BBB 24

Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24 Davi, é participante da 16ª edição de A Fazenda Crédito: Reprodução/Instagram @raquelbritoofc

Com pouco mais de 200 mil seguidores no Instagram, Raquel Brito, de 23 anos, é uma das peoas na 16ª edição de A Fazenda. Irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, ela começou a chamar a atenção quando o baiano ainda estava dentro do programa. Seja com os conteúdos gerados na iniciante carreira de influenciadora digital, seja nos embates com a ex-cunhada, Mani Rego, Raquel caiu nas graças dos internautas. Seus posts e vídeos viraram meme no X (Twitter) antes do banimento da plataforma no País. Conheça a seguir mais sobre a trajetória e algumas curiosidades sobre a participante.

Raquel Brito em A Fazenda: inicio como influenciadora digital Nascida em Salvador, Bahia, Raquel Brito entrou na onda do sucesso do irmão com ele ainda dentro da casa do Big Brother Brasil. Aproveitou o momento para iniciar a carreira como influenciadora digital e, em pouco tempo, acumulou 55 mil seguidores. Foi após a vitória de Davi que ela “bombou”, conseguindo 190 mil seguidores. Com isso, passou a se dedicar totalmente à vida de influenciadora digital, produzindo conteúdos cotidianos, como passeios em família e se arrumando. Recentemente, realizou “publis” – as campanhas de marketing feitas por influenciadores — para uma loja de roupas e um salão de beleza. Mas algumas são mais polêmicas, como a que usou a imagem de Silvio Santos, no dia em que ele faleceu, para a divulgação de uma casa de apostas.

Segundo o jornal Extra, em uma publicação feita em março, Raquel comentou que elas se comunicavam quando dava, mas que sempre foi daquela forma a relação entre as duas. "Não é porque Davi está no 'BBB' que eu vou mudar minha vida e vai ficar todo mundo 'unidos venceremos' só porque ele está lá (no programa)". Em junho, a influenciadora digital também se revoltou com uma entrevista dada por Mani, na qual ela afirmava ter trabalhado "muito em votação", além de ter defendido o ex-brother de críticas.

Nas redes sociais, Raquel reclamou afirmando que o trabalho de mutirão foi realizado por ela e uma equipe e que a ex-cunhada não teria feito “p* nenhuma”. “Só vendo para crer. Sofri o pão que o demônio amassou esses dias para [outro] levar mérito, socorro. Vou morrer defendendo meu irmão, tudo que fiz, faço de novo”, afirmou na ocasião. Raquel Brito em A Fazenda: memes nas redes sociais Raquel Brito foi adotada por muitos internautas como meme. O primeiro surgiu quando ela revelou estar por trás da equipe que cuidava da conta de Davi quando ele estava no BBB 24, além de ter afirmado que teria contratado 40 profissionais para a assessoria das redes. O mais famoso, no entanto, é o “E outra” — ou “Youtra”. O meme surgiu devido à baiana começar todos os stories do Instagram com a expressão. Rapidamente, foi adotado pelos usuários do X (antigo Twitter), antes dele ser proibido no Brasil.