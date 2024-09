Suelen Gervásio em A Fazenda: modelo é ex de Vitão; conheça

A modelo Suelen Gervásio está no elenco de A Fazenda 2024. Nascida em Volta Redonda (RJ), a influenciadora é irmã do ator Rafael Zulu. Ganhou mais destaque na mídia por polêmica com Vitão, quando estava grávida de Nina, atualmente com 11 meses.

Em 2023, Suelen foi um dos destaques da São Paulo Fashion Week, evento de moda mais importante da América Latina. Ela desfilou para grifes como “Atelier Mão de Mãe” e “Dendezeiro”.



Suelen Gervásio em A Fazenda: carioca costuma curtir a companhia dos irmãos



Suelen cresceu com irmãos que estão sob os holofotes. Além do ator Rafael Zulu, conhecido por novelas como “Fina Estampa”, “Ti Ti Ti” e “Em Família”, a modelo também é irmã do jogador de vôlei Roberto Gervásio. Ela costuma aparecer na companhia dos irmãos em festas e eventos.