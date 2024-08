A Fazenda 16: quando começa, participantes e tudo sobre o reality

Confira tudo que já sabe sobre A Fazenda 16 Crédito: Reprodução/Instagram @galisteuoficial

No segundo semestre de 2024, vai ao ar a 16ª temporada de A Fazenda. O reality show da TV Record terá início no dia 16 de setembro e, desta vez, contará com o maior elenco da história do programa. Ao todo, serão apresentados os 20 membros fixos da casa que vão competir pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além deles, serão apresentados os seis participantes que estarão no Paiol nas primeiras semanas, de onde quatro serão escolhidos como os últimos participantes da casa.

A Fazenda 16: Paiol vai trazer novidades Introduzido no reality a partir da 13ª edição, o Paiol passará por uma reformulação neste ano. Até as últimas temporadas, dois homens e duas mulheres entravam por meio da dinâmica de votação. Na edição de 2024, quatro participantes seguirão no reality, independentemente de gênero. Nesta temporada, os participantes do Paiol serão divididos entre quatro ex-participantes e dois influenciadores da plataforma de vídeos Kwai, que é patrocinadora do reality show.

A Fazenda 16: Rodrigo Carelli dá dicas sobre os participantes

Desde o dia 15 de agosto, o diretor de A Fazenda, Rodrigo Carelli, tem publicado dicas sobre os próximos participantes em seu perfil no X (antigo Twitter). A primeira dica foi sobre uma participante que "teve apenas um registro profissional na sua carteira de trabalho" e "já teve um affair com um cantor amado pelo Brasil".



A dica seguinte foi sobre uma participante que “a moda uniu com um cantor”. Ainda, “após este affair, ela teve uma gravidez polêmica”, completou Carelli. A dica foi suficiente para que os internautas decifrarem que a personalidade em questão seria Suelen Gervásio. A modelo e influenciadora deu à luz a Nina, que completa um ano no próximo mês, em meio a uma gestação polêmica. Isso porque, no princípio, ela suspeitava que o pai era seu ex-companheiro, o cantor Vitão, mas, após um exame de DNA, constatou-se que ele não é o progenitor da criança.

A última dica divulgada foi sobre um ator ou atriz que já fez mais de 15 novelas, em várias emissoras diferentes. Esta última, as fichas estão sendo colocada na apresentadora Flor Fernandez, que construiu sua carreira na televisão no SBT e teve um romance com o cantor Amado Batista.

Participantes de A Fazenda 16: quem são os nomes cotados?

Confira quem são os cotados para participar de A Fazenda 2024: Pepita (cantora)



Camila Moura (influenciadora e professora)



Flor Fernandez (apresentadora)



Diana Santana (assistente de palco)



Flora Cruz (Influenciadora e modelo)



Sabrina Boing Boing (DJ)



Suellen Gervásio (modelo)



Gorete Milagres (atriz)



Thais Bianca (ex-panicat)



Cinthia Cruz (atriz e influenciadora)



Alfinete (comunicador)



Sidney Sampaio (ator)



Laéllyo Mesquita (apresentador)



Gui Vieira (ator e modelo)



Yuri Bonotto (modelo)



Beto Jamaica (cantor)



Edilson Capetinha (jogador de futebol)



Rafael Pessina (repórter)



Gilson de Oliveira (personal trainer)



MC Don Juan (cantor)