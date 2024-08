Gloria Perez ironiza medida protetiva contra Davi Brito no Twitter

Ex-BBB foi acusado de usar uma arma para ameaçar a influenciadora Tamires Assis, com quem se envolveu

Tamires mora em Manaus (AM) enquanto Davi vive em Salvador (BA). Ele assumiu que estava conhecendo melhor a musa do Boi Garantido em julho recente, mais o relacionamento acabou não durando.

"Ela está se mudando para a Bahia?", perguntou a novelista, em uma publicação que falava do caso e explicava que o ex-BBB tinha que manter distância mínima de 100 metros entre ele e a influenciadora.

Gloria Perez teve o nome evidenciado de forma polêmica nas redes sociais neste domingo, 4. Isso porque a autora fez um comentário em seu perfil no Twitter ironizando a decisão da Justiça de conceder uma medida protetiva em favor da influenciadora Tamires Assis contra Davi Brito, campeão do BBB 24 .

Ele chegava a pedir para que ela desse informações sobre os lugares que ia, o que estava fazendo e exigia que conversasse com ele até a hora de dormir .

Recentemente, veio a público que a Justiça teria concedido para a influenciadora uma medida protetiva contra o ex-BBB. Processo relata que a manauara sofria com ciúmes excessivos do baiano.

A situação que levou Tamires a entrar na Justiça, contudo, ocorreu um pouco antes da influenciadora viajar para Salvador, viagem que foi interrompida após o ex-BBB alegar estar doente.

Na ocasião, a manaura recebeu uma ligação de vídeo do baiano, que estava bêbado. Ele teria, de forma agressiva, indagado o paradeiro dela e mostrado uma arma para ameaça-la.

Acionada, a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) do Amazonas fez um pedido de medida protetiva para a Justiça do estado. Além da distância estipulada, Davi agora não pode citar o nome de Tamires e nem falar com ela pelas redes sociais.