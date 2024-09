Zé Love em A Fazenda: quem é o ex-atleta que jogou com Neymar

Multicampeão, Zé Love esteve no elenco do Santos, conhecido como os "Meninos da Vila", justamente na época em que atletas como Neymar e Ganso começaram a se destacar no mundo do futebol.

Um dos primeiros participantes anunciados para a edição de 2024 de A Fazenda é o ex-jogador Zé Eduardo , carinhosamente conhecido como Zé Love. Atuando como atacante, ele iniciou sua carreira profissionalmente no Palmeiras, mas foi no Santos que ganhou destaque.

José Eduardo Bischofe de Almeida, mais conhecido como Zé Love, começou como meia no Palmeiras e foi ganhando destaque ao atuar mais avançado, como atacante. Fez parte do elenco do Santos que foi campeão da Copa do Brasil (2010) e da Libertadores (2011).

O centroavante também acumulou passagens por times do exterior e diversas equipes do futebol brasileiro, entre elas América-MG, Palmeiras, Cruzeiro, Athletico-PR, Sport e Fortaleza. Sua última passagem por um time profissional foi no Iguatu, de onde saiu após críticas e discussões com a torcida.

A Fazenda: relação com Neymar

Atuando juntos pelo Santos, Zé Love e Neymar criaram um forte vínculo de amizade, que se estendeu até a família do jogador do Al Hilal.

No entanto, a parceria com Neymar foi abalada por um problema financeiro. Em 2022, o empresário Neymar da Silva Santos, pai do craque, assumiu uma dívida de Zé Love com um banco, no valor de mais de R$ 1 milhão.