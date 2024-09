Babi Muniz em A Fazenda: quem é a ex-panicat e influenciadora

Com passagens pela TV como assistente de palco e atriz, Babi é uma das participantes confirmadas em A Fazenda 16. Conheça a trajetória da peoa antes do reality.

Após concorrer ao Miss Bumbum 2011, Babi se tornou assistente de palco do extinto Pânico na TV , da Band. A modelo só deixou o programa de humor em 2017, quando assinou um contrato de atuação com a Record, onde integrou o elenco da novela bíblica “Apocalipse” .

Essa não será a sua primeira vez em um reality show. Em 2020, Muniz participou do Made in Japão , outro reality da Record. Apresentado por Sabrina Sato, o programa conduzia os famosos por provas irreverentes, que exigiam habilidade ou sorte.

A Fazenda: Babi Muniz é influenciadora digital

Atualmente, ela atua como influenciadora digital, compartilhando o dia a dia com os mais de 3 milhões de seguidores. Seus conteúdos giram em torno dos temas saúde e beleza, mas a peoa também usa as redes para compartilhar momentos com o filho, Pedro, de 5 anos.

Em entrevista à revista Quem em junho, Babi falou sobre maternidade e seus desafios. "Os maiores desafios são dar conta de tudo sozinha. Não é fácil ser pai e mãe, ao mesmo tempo. Além disso, ainda cuidar do financeiro, casa, trabalho", contou a modelo.



Pedro é fruto do relacionamento de Babi com o jogador de futebol Marcinho, de quem esteve noiva em 2018, pouco antes de o bebê nascer. No entanto, seu noivado chegou ao fim após o nascimento do filho.