Sacha Bali em A Fazenda 2024: quem é o ator de novelas da Globo

Sacha Bali é um dos participantes do reality A Fazenda 2024; conheça o ator e modelo que já passou pelas maiores emissoras do Brasil

“A minha busca no jogo vai ser tentar me posicionar sem perder a cabeça, respeitar todo mundo, ficar em paz, nem que seja comigo mesmo e procurar ter uma relação saudável até com meus piores adversários. Mesmo sabendo que não sou nenhum santinho, aliás, eu tô bem longe disso.”

Após sua graduação, Sasha trabalhava por trás das câmeras na produção de reportagens e em 2005 começou a trabalhar na TV, na série Filhos do Carnaval.

Seu primeiro papel de destaque foi na novela Bicho do Mato, da Record, em 1972. Em seguida, no ano de 2008, Bali atuou na novela Os Mutantes.

No ano seguinte, emplacou outro sucesso com o vilão Metamorfo na novela Caminhos do Coração, em que atuou até o fim, em 2009. Ele passou pela TV Globo também, com a novela Vidas em Jogo (2011), Gênesis (2021), Salve Jorge (2012), Em Família (2014), Além da Ilusão (2022).