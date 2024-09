Flor Fernandez em A Fazenda: quem é a ex-jurada de Silvio Santos

A apresentadora Flor Fernandez foi anunciada como participante do reality show rural A Fazenda . Ela ficou conhecida por sua longa trajetória no SBT como jurada do " Show de Calouros " e do "Jogo dos Pontinhos" que acontecia durante o Programa Silvio Santos.

Após a confirmação de que estava no elenco do reality da Record, ela anunciou em seu Instagram que começará a “aventura mais desafiadora e especial” de sua vida.

“Eu cheguei a colocar aliança no dedo! O que fez eu não casar foi que ele queria filhos imediatamente e eu estava em ascensão no 'Show de Calouros'. Era o único homem que eu teria casado, mas não era para ser. Foi a minha escolha, eu não me arrependo”, afirmou.

Flor Fernandez em A Fazenda: carreira no SBT

A carreira de Flor no SBT começou com uma competição de dança que lhe permitiu falar com Silvio Santos e obter um emprego na emissora. Ela passou por programas como “Caldeirão da Sorte” e “Programa do Bozo”, onde interpretou a personagem Bozolinda.

Foi nos anos 80 que ganhou destaque atuando como jurada do “Show dos Calouros”. Outro destaque na emissora foi sua participação no “Jogo dos Pontinhos” do Programa Silvio Santos, onde ficou até 2022.

Após isso ela seguiu em programas de fofoca durante a tarde, o “Fofocalizando” e o “Triturando”. A apresentadora foi afastada em abril de 2024 e ficou com um quadro no Programa do Ratinho.