Após show com The Weeknd, Anitta celebra participação: 'Insano'

Anitta participou do show do The Weekend que aconteceu no sábado, 7 de setembro, em São Paulo Crédito: Reprodução Instagram @anitta

Na noite de sábado, 7, aconteceu o tão esperado show do cantor The Weeknd em São Paulo. Anitta, que fez uma participação especial durante o evento, celebrou a parceria com uma postagem em seu Instagram, definindo-a como "insana". Ingressos para show do The Weeknd em SP esgotam em horas; CONFIRA

Durante o show, os dois apresentaram o single que tem um sample de "Abre as Pernas, Mete a Língua", de Tati Quebra Barraco. Durante a performance, Anitta exibiu muita sensualidade acompanhada de dançarinos.