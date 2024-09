Yuri Bonotto em A Fazenda: quem é o "bombeiro da Eliana"? Conheça

O modelo e influenciador Yuri Bonotto é um dos participantes de A Fazenda 16. O porto-alegrense de 34 anos fez sucesso na internet após o personagem “bombeiro da Eliana” no antigo programa da apresentadora no SBT.

No quadro de namoro no programa da apresentadora no SBT, o influenciador dançava e tentava "sensualizar" com a plateia.



Com a saída de Eliana do SBT, Yuri passou a trabalhar com criação de conteúdo adulto nas plataformas Privacy e OnlyFans. Em entrevista ao Extra, ele falou que o trabalho “não é fácil”, pois “tem que criar conteúdo e lidar com pessoas preconceituosas”.