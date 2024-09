A Fazenda 2024: confira as rivalidades mais marcantes do reality

Jojo Todynho e o cantor Biel foram inimigos e finalistas em A Fazenda 12 Crédito: Reprodução/Record

Com a estreia da nova temporada de "A Fazenda" marcada para o próximo dia 16 de setembro, os olhos dos fãs estão voltados para os novos conflitos e rivalidades que prometem agitar a edição deste ano. Ao longo das temporadas, o reality show da Record se destacou por seus desentendimentos entre os participantes, transformados em momentos marcantes que não deixam de circular pelas redes sociais. Além de Bárbara Evans e Andressa Urach, e também Jojo Todynho e Biel, relembre a seguir as maiores rivalidades da competição desde a sua estreia.

A Fazenda 1: Rivalidade entre Théo Becker e Jonathan Haagensen Théo Becker se destacou por seu comportamento polêmico e suas brigas durante o programa. Ele se envolveu em diversas discussões com outros peões, o que trouxe muita atenção ao início do reality. A cena do peão brigando com Jonathan Haagensen é relembrada até hoje pelos internautas devido à famosa frase: “Esse aqui é irmão desse aqui. E esse aqui é irmão desse aqui”, que Becker soltou em uma briga enquanto batia no peito. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

A Fazenda 5: Rivalidade entre Nicole Bahls e Viviane Araújo A ex-panicat e a atriz marcaram a história de "A Fazenda". Em uma das brigas, as duas discutiram porque Nicole queria acordar antes do galo e Viviane queria dormir mais. Tudo começou como uma discussão, mas depois as duas começaram a se insultar com diversos palavrões. A Fazenda 5: Rivalidade entre Gretchen e Penélope Ainda na edição 5 do reality, outra rivalidade se destacou entre Gretchen e Penélope. As ex-peoas não tinham um bom relacionamento, mas o estopim foi quando Penélope pegou o acelerador de bronzeado de Gretchen, sem autorização da cantora. A Fazenda 6: Rivalidade entre Andressa Urach e Bárbara Evans Andressa Urach foi uma das participantes que mais deu o que falar com seus conflitos envolvendo os outros peões na edição de 2013, principalmente com Bárbara Evans. O embate entre elas começou com provocações, mas escalou para discussões diretas.

A situação chegou ao ponto de Andressa chamar Bárbara de "mimada" e "insegura" e dizer que a modelo “era um exemplo de sexo ao vivo". A filha de Monique Evans rebatia, questionando o motivo da ex-miss bumbum estar no programa. A Fazenda 8: Rivalidade entre Mara Maravilha e Douglas Sampaio Mara brigou com muitos participantes durante a Fazenda 8. Mas a volta dos eliminados para a última festa trouxe uma briga feia entre a cantora e Douglas Sampaio, onde ela o agrediu com tapas no rosto. O campeão da edição já alfinetou Mara em entrevistas recentes e afirmou que guarda uma experiência traumática de sua convivência com ela em confinamento.

A Fazenda 12: Rivalidade entre Jojo Todynho e Biel Jojo Todynho e o cantor Biel foram inimigos na edição. Com direito a xingamentos durante as formações de roça ao vivo e brigas na divisão de tarefas da casa, curiosamente os dois chegaram juntos à final, na qual Jojo foi a grande campeã da edição. A Fazenda 14: Rivalidade entre Deborah e Deolane Deolane Bezerra protagonizou algumas brigas no reality rural. Uma delas foi contra Deborah Albuquerque. As duas trocaram diversas acusações e bateram de frente após uma fofoca feita pela dançarina Moranguinho. A advogada pediu para sair do programa após a equipe revelar o estado de saúde de sua mãe, que estava na época hospitalizada.