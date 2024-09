Camila Moura em A Fazenda: quem é a ex-esposa de Lucas Buda do BBB 24

Popular após a separação do ex-participante do Big Brother Brasil 2024, Lucas Buda, Camila Moura, de 30 anos, será uma das participantes de A Fazenda 2024. Sua confirmação na 16ª edição do reality da TV Record aconteceu no domingo, dia 15.

Com a popularidade decorrente da rixa com seu ex-affair devido a atitudes dentro do BBB, Camila Moura ganhou mais de dois milhões de seguidores no Instagram, tornando-se influenciadora digital. Além disso, ela é professora de história e empresária.