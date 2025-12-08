Turismo de eventos no Ceará injeta R$ 1,17 bi na economia local

De acordo com a presidente do Visite Ceará, o Centro de Eventos do Ceará já opera com agenda praticamente cheia Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O turismo de eventos e corporativo injetou R$ 1,17 bilhão na economia cearense em 2025, o melhor ano desde a pandemia de covid-19, consolidando o setor como um dos principais motores econômicos do Estado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O impacto vai além da movimentação financeira: o segmento gerou cerca de R$ 45,47 milhões em arrecadação de taxas e impostos e foi responsável pela criação de 39.525 empregos formais e informais.