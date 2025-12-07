Brasil na Copa do Mundo: uma notícia triste para os CLTs

Brasil na Copa do Mundo: uma notícia triste para os CLTsO Mundial de Futebol de 2026 será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Mas é feriado nos dias de jogos? Entenda
A Copa de 2026 está chegando e, com ela, aquele clássico ritual bem brasileiro: conferir o calendário dos jogos da Seleção e pensar “será que esse dia vira feriado?”. A resposta oficial é: infelizmente, não.
Mas calma — nem tudo é motivo para frustração.
A Seleção Brasileira fará três jogos na fase de grupos, todos no período da noite. Dois deles caem em dias úteis, o que significa que aquele sonhado expediente reduzido à tarde não deve rolar desta vez. Quem sabe fica para a Copa de 2030?
A seleção comandada por Carlo Ancelotti, conheceu neste sábado, 6, durante um novo evento realizado pela Fifa em Washington, nos Estados Unidos, a programação completa do Grupo C, com datas, horários e locais dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo.
Na estreia o Brasil encara a seleção de Marrocos no sábado, 13 de junho, às 19h (horário de Brasília) — pelo menos este confronto é no fim de semana! No segundo jogo, enfrenta o Haiti na sexta-feira, 19 de junho, às 22h. Já o encerramento da primeira fase será ante a Escócia, na quarta-feira, 26 de junho, às 19h.
A notícia, para quem já sonhava com uma folga inesperada em plena tarde, não é das mais animadoras: a maioria das partidas será à noite. Ou seja, nem todo mundo vai viver o momento clássico de largar tudo no meio do expediente para torcer. Triste, mas real.
Mas e o trabalho? Libera ou não libera?
Apesar de não existir feriado oficial em dia de jogo do Brasil, a tradição brasileira continua firme: muitas empresas costumam liberar os funcionários para acompanhar a Seleção.
O esquema geralmente funciona assim: o trabalhador assiste feliz, vibra, sofre, comemora — e compensa as horas depois, seja entrando mais cedo, saindo mais tarde ou ajustando no banco de horas. Cada empresa faz do seu jeitinho.
Para quem já estava calculando mentalmente quantas horas poderia “ganhar” da jornada… essa edição da Copa não será tão generosa.
Agenda oficial dos jogos do Brasil
Os trabalhadores brasileiros podem culpar os Estados Unidos, México e Canadá — sedes da Copa — que acabaram colocando o Brasil sempre no período noturno no horário de Brasília. Confira:
Brasil x Marrocos
- 13 de junho de 2026 (sábado)
- New Jersey
- 19h (Brasília)
Brasil x Haiti
- 19 de junho de 2026 (sexta-feira)
- Filadélfia
- 22h (Brasília)
Brasil x Escócia
- 24 de junho de 2026 (quarta-feira)
- Miami
- 19h (Brasília)
