Brasil na Copa do Mundo: uma notícia triste para os CLTs

Carlo Ancelotti comanda a seleção brasileira de futebol masculino no Mundial / Crédito: YUICHI YAMAZAKI

A Copa de 2026 está chegando e, com ela, aquele clássico ritual bem brasileiro: conferir o calendário dos jogos da Seleção e pensar “será que esse dia vira feriado?”. A resposta oficial é: infelizmente, não.

Mas calma — nem tudo é motivo para frustração. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A Seleção Brasileira fará três jogos na fase de grupos, todos no período da noite. Dois deles caem em dias úteis, o que significa que aquele sonhado expediente reduzido à tarde não deve rolar desta vez. Quem sabe fica para a Copa de 2030?

Mas e o trabalho? Libera ou não libera? Apesar de não existir feriado oficial em dia de jogo do Brasil, a tradição brasileira continua firme: muitas empresas costumam liberar os funcionários para acompanhar a Seleção.

O esquema geralmente funciona assim: o trabalhador assiste feliz, vibra, sofre, comemora — e compensa as horas depois, seja entrando mais cedo, saindo mais tarde ou ajustando no banco de horas. Cada empresa faz do seu jeitinho. Para quem já estava calculando mentalmente quantas horas poderia “ganhar” da jornada… essa edição da Copa não será tão generosa.