Ibovespa recupera parte do tombo anterior com NY e blue chips; quadro político segue no foco

O Ibovespa sobe na sessão desta segunda-feira, 8, em ajuste ao tombo na sexta-feira, na esteira da aversão ao risco devido ao noticiário político. A correção parcial ocorre em meio a sinais de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pode desistir da pré-candidatura ao Planalto em 2026 em troca de apoio político, incluindo a anistia ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Segundo avalia Silvio Campos Neto, economista sênior da Tendências Consultoria, como há indício de que sua candidatura não é definitiva, isso ajuda na recuperação dos ativos, "com destaque ao Ibovespa, que retornou para os 157 mil pontos, e o câmbio, que encerrou a sexta em R$ 5,43/US$", cita em nota.

"Com a ameaça Flávio retirar a candidatura, o mercado respira um pouco mais aliviado", pontua o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, ressaltando que uma melhora sustentável dos ativos ocorreria com a entrada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa eleitoral de 2026. Uma eventual valorização ao longo do pregão desta segunda-feira pode ser envolta a alguma volatilidade, enquanto os investidores aguardam as decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, além do IPCA de novembro e dados brasileiros de atividade. Ao mesmo tempo, o noticiário político e corporativo ficam no centro das atenções. O recuo de 1,43% do minério de ferro e de cerca de 1% do petróleo no exterior também podem limitar ganhos ao longo da sessão, bem como a elevação moderada dos índices futuros de ações de Nova York. A expectativa é de que o Comitê de Política Monetária (Copom) mantenha a Selic em 15% ao ano na quarta-feira, em linha com o boletim Focus desta segunda-feira. Contudo para 2026, a mediana das projeções para o juro básico subiu de 12,0% para 12,25%. Nos EUA, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve cortar suas taxas básicas em 0,25 ponto porcentual. Na quarta-feira, o mercado espera que o Copom sinalize quando pretende começar a cortar a Selic, em meio ao quadro de desinflação. No Focus, a estimativa mediana para o IPCA fechado em 2025 foi de 4,43% para 4,40%, abaixo do teto da meta (4,50%). Já a projeção para a inflação suavizada nos próximos 12 meses passou de 4,10% para 4,05%.