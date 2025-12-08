Fintech Airwallex capta US$ 330 mi em rodada de financiamento e eleva avaliação a US$ 8 bi

A Airwallex, fintech que tem aval do Banco Central do Brasil para atuar no País, anunciou ter captado US$ 330 milhões em uma rodada Série G, segundo comunicado divulgado pela empresa. A operação, liderada pela Addition e com participação de T. Rowe Price, Activant, Lingotto, Robinhood Ventures e TIAA Ventures, elevou a avaliação da companhia para US$ 8 bilhões, um aumento de cerca de 30% desde a Série F, realizada há seis meses, afirmou a fintech.

No comunicado, a Airwallex, companhia fundada na Austrália, destacou que mais de US$ 1 bilhão já estão comprometidos para impulsionar sua presença nos EUA entre 2026 e 2029, após a designação de San Francisco como segunda sede global. O objetivo é "escalar suas operações, atrair talentos e ampliar sua presença física e de marca" no país.