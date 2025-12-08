Fintech Airwallex capta US$ 330 mi em rodada de financiamento e eleva avaliação a US$ 8 bi
A Airwallex, fintech que tem aval do Banco Central do Brasil para atuar no País, anunciou ter captado US$ 330 milhões em uma rodada Série G, segundo comunicado divulgado pela empresa. A operação, liderada pela Addition e com participação de T. Rowe Price, Activant, Lingotto, Robinhood Ventures e TIAA Ventures, elevou a avaliação da companhia para US$ 8 bilhões, um aumento de cerca de 30% desde a Série F, realizada há seis meses, afirmou a fintech.
No comunicado, a Airwallex, companhia fundada na Austrália, destacou que mais de US$ 1 bilhão já estão comprometidos para impulsionar sua presença nos EUA entre 2026 e 2029, após a designação de San Francisco como segunda sede global. O objetivo é "escalar suas operações, atrair talentos e ampliar sua presença física e de marca" no país.
A companhia também antecipou novos recursos de inteligência artificial (IA), citando "agentes de IA especializados que automatizam operações financeiras complexas", parte de um projeto mais amplo de desenvolvimento tecnológico.
Segundo Jack Zhang, cofundador e CEO, "o futuro da bancarização global será sem fronteiras, em tempo real e inteligente". Ele afirmou ainda que a Airwallex está construindo "uma alternativa moderna" para pagamentos, banking e gestão financeira em escala global.