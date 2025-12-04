Réveillon 2026: veja atrações por dia nos polos de Fortaleza

Réveillon 2026: veja atrações por dia nos polos de FortalezaA programação dos shows do Réveillon 2026 em Fortaleza foi divulgada nesta quinta-feira, 4; neste ano, atrações se espalham por três polos da Cidade
A Prefeitura de Fortaleza divulgou na manhã desta quinta-feira, 4, a programação completa dos shows do Réveillon 2026 na capital cearense. Neste ano, as apresentações ocorrem em três polos da Cidade e em dois dias, mas os shows da virada ocorrem somente no Aterro da Praia de Iracema.
As festividades começam em 30 de dezembro, com artistas locais e nacionais na Messejana, no Conjunto Ceará e na Praia de Iracema. No Aterro da Praia de Iracema, há shows de Luan Santana, Xand Avião, Paulo José Benevides, Bruno & Marrone, Waldonys, Belinho, Gabi Nunes, Seu Desejo e Natanzinho Lima.
Em Messejana, a programação conta com Xand Avião, Vanessa a Cantora com Paulinha Ravett, Vicente Nery, Gustavo Serpa e Taty Girl. Enquanto isso, no polo Conjunto Ceará, o público confere apresentações de Seu Desejo, Natanzinho Lima, Dipas e Di Ferreira, Marcinho e Luís Marcelo e Gabriel.
Segundo a Prefeitura, o Réveillon é o pontapé para as comemorações dos 300 anos de Fortaleza, a serem celebrados em 13 de abril.
Réveillon 2026: shows da virada apenas na Praia de Iracema
A proposta de descentralização dos shows do Réveillon 2026 em Fortaleza atinge a capital cearense apenas em 30 de dezembro. No dia 31, apenas o Aterro da Praia de Iracema receberá apresentações musicais da programação da Prefeitura.
Sobem ao palco nomes como Seu Jorge, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Marcos Lessa, Os Paralamas do Sucesso, Os Transacionais, Nayra Costa, Matuê e Taty Girl. A expectativa da Prefeitura é que mais de 1,5 milhão de pessoas comparecem à festa no Aterro.
Segundo a Prefeitura de Fortaleza, não haverá divisão de espaço com frontstage nos locais dos shows.
Réveillon de Fortaleza 2026: veja atrações por dia
terça-feira, 30 de dezembro
Aterro da Praia de Iracema:
- Belinho e Gabi Nunes
- Bruno & Marrone
- Luan Santana
- Natanzinho Lima
- Paulo José Benevides
- Seu Desejo
- Waldonys
- Xand Avião
Messejana:
- Gustavo Serpa
- Paulinha Ravett e Vanessa A Cantora
- Taty Girl
- Vicente Nery
- Xand Avião
Conjunto Ceará
- Dipas e Di Ferreira
- Luís Marcelo e Gabriel
- Marcinho
- Natanzinho Lima
- Seu Desejo
quarta-feira, 31 de dezembro (apenas no Aterro):
- Claudia Leitte
- Marcos Lessa
- Matuê
- Nayra Costa
- Paralamas do Sucesso
- Seu Jorge
- Taty Girl
- Transacionais
- Wesley Safadão
Réveillon de Fortaleza 2026
- Quando: terça-feira, 30, e quarta-feira, 31 de dezembro, a partir das 17h30min
- Onde: Aterro da Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará
Gratuito