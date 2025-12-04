Férias: Operação Alta Estação reforça segurança nas praias do Ceará

CBMCE amplia efetivo e postos de salvamento durante temporada de férias / Crédito: FCO FONTENELE

Dezembro e janeiro, meses que coincidem com férias escolares, verão e festas de fim de ano, fazem do Ceará um dos destinos mais procurados por turistas em busca de suas praias. Diante do aumento de banhistas e visitantes, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) iniciou nesta quinta-feira, 4, a “Operação Alta Estação”, que reforça a segurança na orla marítima com foco na prevenção de afogamentos. A ação foi anunciada, nesta quinta, durante a solenidade de abertura da operação na Praia do Náutico, em Fortaleza, e será conduzida pelos guarda-vidas do Batalhão de Salvamento Marítimo (BSMAR). A operação prevê um incremento de 50% no número de postos de serviço ao longo da orla.

Mais turistas e mais risco: reforço chega em período de alta demanda Conforme a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), a alta estação deve atrair 1,04 milhão de turistas, aumento de 13,8% em relação ao período anterior.

A operação atuará em áreas de maior fluxo, incluindo Praia do Futuro e Sabiaguaba (Fortaleza), Icaraí e Cumbuco (Caucaia), além de Jericoacoara e Aracati. No primeiro semestre de 2025, o Corpo de Bombeiros registrou 347 resgates de afogamento, redução de 12,37% em comparação com igual período de 2024, quando houve 396 ocorrências.



Para ampliar a capacidade de atendimento, os postos de salvamento da Praia do Futuro foram duplicados, passando de 7 para 14. Outras regiões também receberam reforço. No total, 115 guarda-vidas atuarão diariamente em 22 postos, das 9h às 17h. "Os Bombeiros estarão ainda mais presente, com efetivo reforçado, para garantir segurança ao turista que vem conhecer as belezas do Ceará", acrescenta o comandante.


