Evandro anuncia data da 2ª parcela do 13º e antecipa salário dos servidores de Fortaleza para 31/12

Folhas salariais de novembro e dezembro, junto da segunda parcela do 13º salário, injetarão R$ 1,375 bilhão na economia fortalezense, diz Evandro / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais será paga no dia 20 de dezembro, confirmou neste sábado, 6, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). O gestor anunciou ainda que o pagamento da folha salarial do mês vigente será adiantado para 31 de dezembro. Somando as folhas salariais de novembro e dezembro com a segunda parcela do benefício anual, o governo cearense injeta R$ 1,375 bilhão na economia local. “É a valorização dos nossos servidores públicos e mais dinheiro circulando na cidade neste fim de ano”, comentou o prefeito.

Qual o valor do 13º para quem tem carteira assinada? O benefício anual extra equivale ao valor do salário bruto mensal do empregado, dividido por 12 meses. O cálculo considera o valor de 1/12 do salário, multiplicado pelo número de meses trabalhados durante o ano corrente. Se o empregado não trabalhou o ano inteiro com o mesmo empregador, receberá de forma proporcional aos meses trabalhados.